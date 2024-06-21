PDT decide na próxima semana qual candidato vai apoiar em Vitória

Representantes do PDT se reuniram nesta semana com dois pré-candidatos: João Coser e Luiz Paulo Crédito: Divulgação

Nesta sexta-feira (21), o presidente do PDT em Vitória, Junior Fialho, conversou com A Gazeta e fez um balanço sobre os encontros. Ele disse que Coser e Luiz Paulo aceitaram bem os pontos apresentados, mas que o tucano foi “mais enfático” em absorver as propostas da carta. “Ele gostou muito, leu bem os pontos, se interessou bem, comentou, deu ênfase”, declarou Fialho.

O encontro com Coser ocorreu na terça-feira (18) e o com Luiz Paulo foi realizado na quinta-feira (20). No início da próxima semana, o PDT vai se reunir com a Capitã Estéfane e com Camila Valadão, para então bater o martelo sobre o apoio na Capital.

Questionado se a atenção de Luiz Paulo aos 12 pontos da carta do PDT o torna um favorito a receber o apoio do partido, Junior Fialho disse que a decisão cabe aos 21 pré-candidatos a vereador da legenda.

Fialho relembrou que o projeto inicial da legenda era ter candidatura própria, mas como não vingou, uma vez que Sergio Majeski desistiu , os pré-candidatos a vereador tentam tomar um rumo. “Nós abrimos para que eles conversassem com os candidatos”, afirmou.

“Eu acho que o que vai levar mais em conta é o pré-candidato a vereador que vai disputar a eleição. É ele que vai ter que opinar o caminho que vai seguir, porque, se a gente determinar isso, eu posso interferir no sonho de um cara que quer ser candidato e acha que vai ser melhor com partido A, B ou C”.

Desses postulantes ao cargo de prefeito de Vitória nas eleições 2024 , apenas Pazolini e Assumção não manifestaram interesse no apoio do PDT municipal, seguindo a lógica partidária e ideológica.