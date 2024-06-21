Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2024

PDT decide na próxima semana qual candidato vai apoiar em Vitória

Expectativa do partido era ter candidatura própria na Capital, mas Sergio Majeski desistiu e, agora, o apoio da legenda é disputado por PT, PSDB, Psol e Podemos
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

21 jun 2024 às 17:12

Publicado em 21 de Junho de 2024 às 17:12

Representantes do PDT se reuniram nesta semana com dois pré-candidatos: João Coser e Luiz Paulo Crédito: Divulgação
Partido Democrático Trabalhista (PDT) deve anunciar até o fim da próxima semana qual chapa irá apoiar na disputa pela Prefeitura de Vitória. Os pedetistas se reuniram nos últimos dias com João Coser (PT) e Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) e têm encontros marcados com Capitã Estéfane (Podemos) e Camila Valadão (Psol).
Durante o encontro com os pré-candidatos, o PDT apresenta a carta-compromisso intitulada “12 compromissos para a Vitória que queremos”, que contém 12 pontos a serem cumpridos por quem o partido decidir apoiar na Capital.
Nesta sexta-feira (21), o presidente do PDT em Vitória, Junior Fialho, conversou com A Gazeta e fez um balanço sobre os encontros. Ele disse que Coser e Luiz Paulo aceitaram bem os pontos apresentados, mas que o tucano foi “mais enfático” em absorver as propostas da carta. “Ele gostou muito, leu bem os pontos, se interessou bem, comentou, deu ênfase”, declarou Fialho.
O encontro com Coser ocorreu na terça-feira (18) e o com Luiz Paulo foi realizado na quinta-feira (20). No início da próxima semana, o PDT vai se reunir com a Capitã Estéfane e com Camila Valadão, para então bater o martelo sobre o apoio na Capital.
Questionado se a atenção de Luiz Paulo aos 12 pontos da carta do PDT o torna um favorito a receber o apoio do partido, Junior Fialho disse que a decisão cabe aos 21 pré-candidatos a vereador da legenda.
Fialho relembrou que o projeto inicial da legenda era ter candidatura própria, mas como não vingou, uma vez que Sergio Majeski desistiu, os pré-candidatos a vereador tentam tomar um rumo. “Nós abrimos para que eles conversassem com os candidatos”, afirmou.
“Eu acho que o que vai levar mais em conta é o pré-candidato a vereador que vai disputar a eleição. É ele que vai ter que opinar o caminho que vai seguir, porque, se a gente determinar isso, eu posso interferir no sonho de um cara que quer ser candidato e acha que vai ser melhor com partido A, B ou C”.
Na Capital, são confirmados como pré-candidatos, até agora, Luiz Paulo, a deputada estadual Camila Valadão, a vice-prefeita de Vitória, Capitã Estéfane, o deputado estadual João Coser e o também deputado estadual Capitão Assumção. O atual prefeito do município, Lorenzo Pazolini (Republicanos), integra a lista como cotado, mas ainda não confirmou oficialmente se vai entrar na disputa
Desses postulantes ao cargo de prefeito de Vitória nas eleições 2024, apenas Pazolini e Assumção não manifestaram interesse no apoio do PDT municipal, seguindo a lógica partidária e ideológica.
PDT decide na próxima semana qual candidato vai apoiar em Vitória

Veja Também

Pré-candidato do PL em Cachoeiro diz ter apoio de Magno e Bolsonaro

Deputado e senador do ES batem boca no Senado e no Aeroporto de Vitória

Podemos lança ex-prefeito como pré-candidato em Anchieta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

PDT Prefeitura de Vitória Vitória (ES) Luiz Paulo Vellozo Lucas João Coser Eleições 2024 Eleições ES 2024 Eleições Municipais 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa
Imagem de destaque
Leandro passa mal e recebe atendimento no BBB 26
Imagem de destaque
Polícia procura suspeito de matar homem em quarto de motel em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados