PDT decide na próxima semana qual candidato vai apoiar em Vitória

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) deve anunciar até o fim da próxima semana qual chapa irá apoiar na disputa pela Prefeitura de Vitória. Os pedetistas se reuniram nos últimos dias com João Coser (PT) e Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) e têm encontros marcados com Capitã Estéfane (Podemos) e Camila Valadão (Psol).
Durante o encontro com os pré-candidatos, o PDT apresenta a carta-compromisso intitulada “12 compromissos para a Vitória que queremos”, que contém 12 pontos a serem cumpridos por quem o partido decidir apoiar na Capital.
Nesta sexta-feira (21), o presidente do PDT em Vitória, Junior Fialho, conversou com A Gazeta e fez um balanço sobre os encontros. Ele disse que Coser e Luiz Paulo aceitaram bem os pontos apresentados, mas que o tucano foi “mais enfático” em absorver as propostas da carta. “Ele gostou muito, leu bem os pontos, se interessou bem, comentou, deu ênfase”, declarou Fialho.
O encontro com Coser ocorreu na terça-feira (18) e o com Luiz Paulo foi realizado na quinta-feira (20). No início da próxima semana, o PDT vai se reunir com a Capitã Estéfane e com Camila Valadão, para então bater o martelo sobre o apoio na Capital.
Questionado se a atenção de Luiz Paulo aos 12 pontos da carta do PDT o torna um favorito a receber o apoio do partido, Junior Fialho disse que a decisão cabe aos 21 pré-candidatos a vereador da legenda.
Fialho relembrou que o projeto inicial da legenda era ter candidatura própria, mas como não vingou, uma vez que Sergio Majeski desistiu, os pré-candidatos a vereador tentam tomar um rumo. “Nós abrimos para que eles conversassem com os candidatos”, afirmou.
“Eu acho que o que vai levar mais em conta é o pré-candidato a vereador que vai disputar a eleição. É ele que vai ter que opinar o caminho que vai seguir, porque, se a gente determinar isso, eu posso interferir no sonho de um cara que quer ser candidato e acha que vai ser melhor com partido A, B ou C”.
Na Capital, são confirmados como pré-candidatos, até agora, Luiz Paulo, a deputada estadual Camila Valadão, a vice-prefeita de Vitória, Capitã Estéfane, o deputado estadual João Coser e o também deputado estadual Capitão Assumção. O atual prefeito do município, Lorenzo Pazolini (Republicanos), integra a lista como cotado, mas ainda não confirmou oficialmente se vai entrar na disputa.
Desses postulantes ao cargo de prefeito de Vitória nas eleições 2024, apenas Pazolini e Assumção não manifestaram interesse no apoio do PDT municipal, seguindo a lógica partidária e ideológica.
PDT decide na próxima semana qual candidato vai apoiar em Vitória