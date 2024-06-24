Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Movimentação

TRE-ES autoriza Marcelo Santos a sair do Podemos sem perda de mandato

Deputado e presidente da Assembleia Legislativa entrou com ação na Justiça Eleitoral pedindo para deixar legenda pela qual foi eleito em 2022 sem ter que responder por infidelidade partidária
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

24 jun 2024 às 18:00

Publicado em 24 de Junho de 2024 às 18:00

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos
O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos Crédito: Mara Lima/Ales
O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) autorizou, nesta segunda-feira (24), o deputado Marcelo Santos a se desfiliar do Podemos sem risco de perda do mandato. O entendimento da Corte estadual teve como base o voto do relator da  Ação de Justificação de Desfiliação Partidária, o juiz eleitoral Renan Sales Vanderlei.
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Marcelo Santos se elegeu em 2022 para seu sexto mandato consecutivo pelo Podemos. Agora, com a decisão da Justiça Eleitoral, tem caminho aberto para negociar a ida para o União Brasil, sigla que admitiu ter o interesse de presidir no Estado. 
O relator do processo, cujo voto foi acompanhado por unanimidade pelos juízes presentes no Plenário do TRE-ES, na sessão desta segunda-feira (24), destacou a carta de anuência emitida pelo Podemos como um dos principais motivos para a liberar o deputado a deixar sua antiga legenda sem a consequente perda do mandato por infidelidade partidária.  
Na carta à qual a reportagem teve acesso em primeira mão no último dia 12, assinada pelo deputado federal Gilson Daniel, presidente estadual do Podemos, e anexada ao processo julgado pelo TRE-ES,  foi reforçado que Marcelo Santos estaria sendo liberado sem qualquer prejuízo ao seu cargo de parlamentar da Ales.

Veja Também

'Não apoiaremos o PSB em Cachoeiro', diz deputado aliado do governo do ES

"Informamos ainda que o partido não tem interesse na vaga de deputado estadual ocupada por vossa excelência (o deputado), e não irá requerer a vaga de deputado estadual na via judicial, estando o deputado livre para se filiar a qualquer outro partido de sua preferência", dizia trecho do documento que embasou voto do relator.
Poucos dias após ter sido divulgada a saída de Marcelo Santos do Podemos, o mercado político começou a especular uma possível ida do presidente da Ales para o União Brasil, legenda atualmente presidida no Espírito Santo pelo secretário de Estado de Meio Ambiente, Felipe Rigoni.
Os movimentos de Marcelo Santos rumo à legenda têm ganhado corpo. Inclusive, ao falar com a reportagem na noite da última sexta-feira (21), durante uma sessão solene na Ales, o deputado admitiu interesse em assumir o União Brasil, caso fosse lhe dada essa oportunidade, por meio do diretório nacional da sigla.
TRE-ES autoriza Marcelo Santos a sair do Podemos sem perda de mandato

Veja Também

Empresário do ramo de motos é pré-candidato a prefeito de Vitória

PDT faz última rodada de conversas para decidir quem apoiar em Vitória

Pré-candidato do PSD recebe apoio de deputado de partido rival em Fundão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Partido Político Marcelo Santos Deputado Justiça Eleitoral
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crea aponta falhas em detonação para obra de ponte que danificou casa no ES
Imagem de destaque
Ex de Ivete Sangalo, Daniel Cady fala sobre a cantora
Imagem de destaque
4 erros financeiros que podem fechar a sua empresa no primeiro ano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados