Partidos alinhados à direita apoiam pré-candidatura de delegado em Aracruz

Leandro Sperandio é pré-candidato a prefeito de Aracruz pelo Republicanos Crédito: Redes Sociais

Partidos alinhados à direita em Aracruz , no Norte do Espírito Santo, estão reunidos em prol da pré-candidatura do delegado Leandro Sperandio (Republicanos). A legenda do policial civil já conta com o apoio do DC, PRD, Agir e Podemos.

O nome de Sperandio como possível candidato a prefeito circula desde o ano passado . O delegado chegou a se filiar ao PL, mas saiu da legenda e foi para o Republicanos em abril deste ano.

A ideia inicial era ter o deputado estadual Alcântaro Filho representando o Republicanos como pré-candidato a prefeito em Aracruz, mas pesquisas internas do partido mostraram uma forte popularidade do delegado na cidade. Leandro costuma publicar vídeos de operações policiais no Instagram e acumula 47 mil seguidores nas redes sociais.

Esse reconhecimento, segundo Leandro, é fruto dos resultados que obteve à frente da delegacia da cidade. “A aceitação vem dos resultados apresentados na segurança pública. A redução da criminalidade e alguns casos emblemáticos que foram resolvidos de forma rápida deram notoriedade ao nome”, afirmou à reportagem.

Em conversa com A Gazeta, o presidente do Republicanos em Aracruz, Alecio Cordeiro, explicou que ainda conversa com mais partidos de centro-direita e de direita para se juntarem ao coro em prol do delegado. “A candidatura do Leandro é uma candidatura conservadora com base nos princípios do partido Republicanos, que é de direita e conservador”, afirmou.

Além de querer emplacar Leandro Sperandio na prefeitura, a meta do Republicanos é manter ou aumentar a quantidade de vereadores na Câmara Municipal. Em 2020, o partido conseguiu preencher quatro das 17 cadeiras do Legislativo, sendo a legenda com mais parlamentares eleitos na cidade.