Partidos alinhados à direita apoiam pré-candidatura de delegado em Aracruz

Partidos alinhados à direita em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, estão reunidos em prol da pré-candidatura do delegado Leandro Sperandio (Republicanos). A legenda do policial civil já conta com o apoio do DC, PRD, Agir e Podemos.
Embora esteja na base aliada do governo do Estado, o Podemos apoiará Leandro Sperandio em Aracruz e não o prefeito Dr. Coutinho (PP), que tentará a reeleição e conta com o PSB, do governador Renato Casagrande, em sua base. Inclusive, para evitar uma chapa “puro-sangue”, com dois membros do mesmo partido, o vice de Dr. Coutinho, Beto Vieira, deixou o PP e se filiou ao PSB.
O nome de Sperandio como possível candidato a prefeito circula desde o ano passado. O delegado chegou a se filiar ao PL, mas saiu da legenda e foi para o Republicanos em abril deste ano.
A ideia inicial era ter o deputado estadual Alcântaro Filho representando o Republicanos como pré-candidato a prefeito em Aracruz, mas pesquisas internas do partido mostraram uma forte popularidade do delegado na cidade. Leandro costuma publicar vídeos de operações policiais no Instagram e acumula 47 mil seguidores nas redes sociais.
Esse reconhecimento, segundo Leandro, é fruto dos resultados que obteve à frente da delegacia da cidade. “A aceitação vem dos resultados apresentados na segurança pública. A redução da criminalidade e alguns casos emblemáticos que foram resolvidos de forma rápida deram notoriedade ao nome”, afirmou à reportagem.
Em conversa com A Gazeta, o presidente do Republicanos em Aracruz, Alecio Cordeiro, explicou que ainda conversa com mais partidos de centro-direita e de direita para se juntarem ao coro em prol do delegado. “A candidatura do Leandro é uma candidatura conservadora com base nos princípios do partido Republicanos, que é de direita e conservador”, afirmou.
Além de querer emplacar Leandro Sperandio na prefeitura, a meta do Republicanos é manter ou aumentar a quantidade de vereadores na Câmara Municipal. Em 2020, o partido conseguiu preencher quatro das 17 cadeiras do Legislativo, sendo a legenda com mais parlamentares eleitos na cidade.
Em razão da troca de partido na janela, os vereadores eleitos em 2020 não fazem mais parte dos quadros do Republicanos.