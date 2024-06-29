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Eleições 2024

Com apoio do governo e aliados, União confirma pré-candidatos no ES

Legenda vive impasse sobre futuro da presidência em âmbito estadual, após presidente da Ales, deputado Marcelo Santos, ter demonstrado interesse comandar a sigla
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

29 jun 2024 às 17:49

Publicado em 29 de Junho de 2024 às 17:49

Reunião partidária do União Brasil
Reunião partidária do União Brasil Crédito: Reprodução
Em meio a incertezas sobre seu comando no Espírito Santo, o União Brasil, atualmente presidido em âmbito estadual pelo secretário de Estado de Meio Ambiente, Felipe Rigoni, apresentou, neste sábado (29), os nomes dos 17 pré-candidatos a prefeito pela legenda nas eleições deste ano.
A confirmação dos cotados para encabeçar as chapas majoritárias da legenda ocorreu durante encontro partidário realizado em um cerimonial da Capital, com a presença de representantes do governo do Estado, aliados e pré-candidatos a prefeito na Grande Vitória, de outros partidos. Veja abaixo lista enviada pelo diretório estadual do União:

Pré-candidatos ao cargo de prefeito pelo União no Espírito Santo

- Anchieta: Renato Lorencini
- Brejetuba: Everaldo
- Castelo: Dr. Abílio
- Conceição da Barra: Toninho de Deus
- Conceição do Castelo: Robson Desteffani
- Domingos Martins: Arthur Wernerbach
- Ecoporanga: Sidinei Rodrigues
- Guaçuí: Wanderley Moraes
- Guarapari: Emanoel
- Itapemirim: Dr Antônio
- Jaguaré: Marcos Guerra
- Mantenópolis: Arides
- Pinheiros: Gildevan Fernandes
- Presidente Kennedy: Aluyzio Corrêa
- Sooretama: Willian Calango
- Vila Pavão: Irineu Wrucke
- Vila Valério: Iarly Menegheli

A presença do Executivo estadual no encontro partidário do União estava personificada na figura do líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado (Ales), o deputado Dary Pagung (PSB), bem como de Alberto Gavini, presidente estadual do PSB, partido do governador Renato Casagrande.

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Luiz Paulo Velozzo Lucas (PSDB), pré-candidato a prefeito de Vitória; e Weverson Meireles (PDT), cotado para disputar a Prefeitura da Serra, cujos partidos integram a base aliada de Casagrande, também foram prestigiar Rigoni.
Sob gritos de "Rigoni presidente", vindos de uma plateia lotada por militantes do partido, o presidente estadual do União foi o responsável por abrir os trabalhos e, em breve discurso, agradeceu a demonstração de apoio que, segundo ele, a presença de aliados oriundos da base governista, no evento, demonstrava.
Já em conversa com A Gazeta, antes do início da reunião partidária, Rigoni voltou a repercutir as especulações relacionadas ao futuro da presidência do partido em território capixaba, uma vez que têm ganhado cada vez mais força os sinais de que o presidente da Ales, deputado Marcelo Santos, autorizado pela Justiça Eleitoral a deixar o Podemos sem a perda do mandato, estaria interessado não só em se filiar à sigla, mas também em comandá-la em âmbito estadual.
O secretário avalia que a construção e confirmação dos nomes cotados para concorrer ao cargo de prefeito nas chapas majoritárias demonstram sua força à frente do União Brasil, extinguindo, segundo ele, quaisquer dúvidas acerca de sua permanência como líder do partido no Estado.
"O evento de hoje (sábado) mostra a força do União Brasil no Espírito Santo. Muita gente filiada e também muita gente prestigiando a nossa reunião. Quanto à chegada do Marcelo ao partido, ele é super bem-vindo, mas é algo que vai precisar de uma conversa, o que ainda não aconteceu. Sou presidente eleito do União, e sigo no cargo até 2027", afirma.
O presidente estadual do União ainda relevou as expectativas do partido com as chapas majoritárias. Rigoni tem a esperança de que, dos 17 nomes lançados pela legenda, pelo menos 6 consigam se eleger no pleito de outubro.
"Estamos na expectativa de eleger, no mínimo, 6 prefeitos nas eleições municipais. Mas, é claro, que teremos candidaturas muito competitivas na disputa", afirma.
A ausência sentida no encontro do União, que também teve viés didático para os filiados, que assistiram a palestras sobre legislação eleitoral e marketing político, foi a de Antônio Rueda, presidente nacional da legenda. A informação é que o líder partidário precisou cumprir agenda em Portugal, e que, por isso, não veio ao Estado prestigiar o evento de Rigoni.

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