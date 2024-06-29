Com apoio do governo e aliados, União confirma pré-candidatos no ES

Reunião partidária do União Brasil Crédito: Reprodução

A confirmação dos cotados para encabeçar as chapas majoritárias da legenda ocorreu durante encontro partidário realizado em um cerimonial da Capital, com a presença de representantes do governo do Estado, aliados e pré-candidatos a prefeito na Grande Vitória, de outros partidos. Veja abaixo lista enviada pelo diretório estadual do União:

Pré-candidatos ao cargo de prefeito pelo União no Espírito Santo - Anchieta: Renato Lorencini

- Brejetuba: Everaldo

- Castelo: Dr. Abílio

- Conceição da Barra: Toninho de Deus

- Conceição do Castelo: Robson Desteffani

- Domingos Martins: Arthur Wernerbach

- Ecoporanga: Sidinei Rodrigues

- Guaçuí: Wanderley Moraes

- Guarapari: Emanoel

- Itapemirim: Dr Antônio

- Jaguaré: Marcos Guerra

- Mantenópolis: Arides

- Pinheiros: Gildevan Fernandes

- Presidente Kennedy: Aluyzio Corrêa

- Sooretama: Willian Calango

- Vila Pavão: Irineu Wrucke

- Vila Valério: Iarly Menegheli





A presença do Executivo estadual no encontro partidário do União estava personificada na figura do líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado (Ales), o deputado Dary Pagung (PSB), bem como de Alberto Gavini, presidente estadual do PSB, partido do governador Renato Casagrande

Luiz Paulo Velozzo Lucas (PSDB), pré-candidato a prefeito de Vitória; e Weverson Meireles (PDT), cotado para disputar a Prefeitura da Serra, cujos partidos integram a base aliada de Casagrande, também foram prestigiar Rigoni.

Sob gritos de "Rigoni presidente", vindos de uma plateia lotada por militantes do partido, o presidente estadual do União foi o responsável por abrir os trabalhos e, em breve discurso, agradeceu a demonstração de apoio que, segundo ele, a presença de aliados oriundos da base governista, no evento, demonstrava.

A Gazeta, antes do início da reunião partidária, Rigoni voltou a repercutir as especulações relacionadas ao futuro da presidência do partido em território capixaba, uma vez que têm ganhado cada vez mais força os sinais de que o presidente da Ales, deputado Já em conversa comantes do início da reunião partidária, Rigoni voltou a repercutir as especulações relacionadas ao futuro da presidência do partido em território capixaba, uma vez que têm ganhado cada vez mais força os sinais de que o presidente da Ales, deputado Marcelo Santos , autorizado pela Justiça Eleitoral a deixar o Podemos sem a perda do mandato , estaria interessado não só em se filiar à sigla, mas também em comandá-la em âmbito estadual.

O secretário avalia que a construção e confirmação dos nomes cotados para concorrer ao cargo de prefeito nas chapas majoritárias demonstram sua força à frente do União Brasil, extinguindo, segundo ele, quaisquer dúvidas acerca de sua permanência como líder do partido no Estado.

"O evento de hoje (sábado) mostra a força do União Brasil no Espírito Santo. Muita gente filiada e também muita gente prestigiando a nossa reunião. Quanto à chegada do Marcelo ao partido, ele é super bem-vindo, mas é algo que vai precisar de uma conversa, o que ainda não aconteceu. Sou presidente eleito do União, e sigo no cargo até 2027", afirma.

O presidente estadual do União ainda relevou as expectativas do partido com as chapas majoritárias. Rigoni tem a esperança de que, dos 17 nomes lançados pela legenda, pelo menos 6 consigam se eleger no pleito de outubro.

"Estamos na expectativa de eleger, no mínimo, 6 prefeitos nas eleições municipais. Mas, é claro, que teremos candidaturas muito competitivas na disputa", afirma.