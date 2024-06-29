Em clima de 'já ganhou' e críticas ao bolsonarismo, PT confirma pré-candidatos no ES

PT confirma pré-candidatos a prefeito em 30 cidades do ES Crédito: Tiago Alencar

Em clima de "já ganhou" e com críticas ao bolsonarismo, o PT do Espírito Santo , atualmente federado com PV e PCdoB, confirmou, em reunião partidária realizada neste sábado (29), em Vitória , uma lista com o nome de 30 pré-candidatos da legenda a prefeito em cidades do Estado.

Confira abaixo a lista completa: Na Grande Vitória , já eram cotados para disputar o cargo de prefeito pela legenda nas eleições municipais: o deputado estadual João Coser (Vitória), a professora Célia Tavares (Cariacica), o ex-deputado estadual professor Roberto Carlos (Serra) e o ex-vereador João Batista Gagno, o Baba (Vila Velha).

Pré-candidatos do PT para o cargo de prefeito no Espírito Santo - Água Doce do Norte: Tião Erculino

- Alfredo Chaves: Nico Capelini

- Alto Rio Novo: Selvo

- Barra de São Francisco: Zé Valdeci

- Brejetuba: Zé Maria do Sindicato

- Cachoeiro de Itapemirim: Carlos Casteglione

- Cariacica: Célia Tavares

- Castelo: André Casagrande

- Conceição da Barra: Edmundo

- Domingos Martins: Dra. Flozilda

- Fundão: Edinho Onofre

- Guarapari: Oylas

- Irupi: Ervaldo Menário

- Jaguaré: Francisco Santiago

- Linhares: José Carlos Elias

- Mantenópolis: Varly Lima

- Marechal Floriano: Reginaldo Penha

- Mimoso do Sul: Vaval

- Muniz Freire: Professor Márcio Bolzan

- Pancas: Walacy

- Pedro Canário: Eleandro Floresta do Sul

- Pinheiros: Valdirene do Sindicato

- Piúma: Ricardo Nery

- Ponto Belo: Sidicley Cantão

- São Gabriel da Palha: Valtamir Faroni

- São Mateus: Zenilza Pauli

- Serra: Professor Roberto Carlos

- Venda Nova do Imigrante: Fred

- Vila Velha: João Batista Gagno (Baba)

- Vitória: João Coser

Ao discursar para a militância, o representante nacional da legenda citou até mesmo o lançamento da pré-candidatura de Coronel Ramalho, pelo PL, partido do ex-presidente da República Jair Bolsonaro , nessa sexta-feira (28), em Vila Velha

Segundo Henrique Fontana, o evento na cidade canela-verde juntou o que chamou, ao se referir a bolsonaristas, de "elite do atraso que trabalha com a ideia de golpe".

"A extrema-direita saiu do armário e está agressiva. É a elite do atraso, que trabalha com a ideia de golpe e que, inclusive, ontem (sexta-feira) esteve em Vila Velha", afirma.

Defesa das federações

Ao citar o papel das federações, instituídas no pleito de 2022, o secretário-geral do PT, disse que elas terão papel importante nas eleições de 2024, especialmente ao que se refere ao fortalecimento da esquerda, apesar dos impasses na estruturação deste modelo político-partidário nos municípios.

"Não é fácil ajustar as coisas (impasses nas federações). A federação é uma ferramenta chamada unidade da esquerda e do campo popular. É, também, uma espécie de escola de convergência em prol da unidade política. Nosso adversário é perigoso. Temos que ter o fortalecimento da esquerda", frisa.

Falta de apoio do governador a pré-candidatos

O secretário-geral do PT também repercutiu a aliança partidária com o governo do Estado, por meio do governador Renato Casagrande (PSB).

Henrique minimizou a falta de apoio político-partidário de Casagrande a chapas majoritárias do PT, que no pleito de 2022 abriu mão de candidatura própria ao governo para apoiar o socialista em sua reeleição.

Esse é o caso da disputa eleitoral na Serra, em que o pré-candidato do PDT, o ex-secretário de Estado de Turismo Weverson Meireles conta com a benção do Palácio Anchieta, enquanto a chapa petista, encabeçada pelo ex-deputado estadual Professor Roberto Carlos, vai tentar emplacar seu projeto se apegando aos feitos do atual governo federal.

"O governador segue como nosso aliado. Esse movimento (de apoiar outras candidaturas) é natural. Não nos cabe avaliar as ações políticas do governador", conclui.

No entanto, em diversos momentos da reunião, militantes do partido direcionaram críticas diretas a Casagrande, chegando a pedir que a legenda encerrasse a aliança política com o mandatário, em função da não declaração, até o momento, de apoio às pré-candidaturas do PT às prefeituras do Estado.

Compuseram a mesa de honra da plenária petista a deputada estadual Iriny Lopes; o deputado federal Helder Salomão; o senador Fabiano Contarato; e a presidente estadual do PT, a deputada federal Jackeline Rocha.