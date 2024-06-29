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Eleições 2024

Em clima de 'já ganhou' e críticas ao bolsonarismo, PT confirma pré-candidatos no ES

Legenda reuniu militância em evento partidário realizado em Vitória neste sábado (29), com a presença de seu secretário-geral nacional, Henrique Fontana
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

29 jun 2024 às 14:33

Publicado em 29 de Junho de 2024 às 14:33

PT confirma pré-candidatos a prefeito no ES
PT confirma pré-candidatos a prefeito em 30 cidades do ES Crédito: Tiago Alencar
Em clima de "já ganhou" e com críticas ao bolsonarismo, o PT do Espírito Santo, atualmente federado com PV e PCdoB, confirmou, em reunião partidária realizada neste sábado (29), em Vitória, uma lista com o nome de 30 pré-candidatos da legenda a prefeito em cidades do Estado.
Na Grande Vitória, já eram cotados para disputar o cargo de prefeito pela legenda nas eleições municipais: o deputado estadual João Coser (Vitória), a professora Célia Tavares (Cariacica), o ex-deputado estadual professor Roberto Carlos (Serra) e o ex-vereador João Batista Gagno, o Baba (Vila Velha). Confira abaixo a lista completa:

Pré-candidatos do PT para o cargo de prefeito no Espírito Santo

- Água Doce do Norte: Tião Erculino
- Alfredo Chaves: Nico Capelini
- Alto Rio Novo: Selvo
- Barra de São Francisco: Zé Valdeci
- Brejetuba: Zé Maria do Sindicato
- Cachoeiro de Itapemirim: Carlos Casteglione
- Cariacica: Célia Tavares
- Castelo: André Casagrande
- Conceição da Barra: Edmundo
- Domingos Martins: Dra. Flozilda
- Fundão: Edinho Onofre
- Guarapari: Oylas
- Irupi: Ervaldo Menário
- Jaguaré: Francisco Santiago
- Linhares: José Carlos Elias
- Mantenópolis: Varly Lima
- Marechal Floriano: Reginaldo Penha
- Mimoso do Sul: Vaval
- Muniz Freire: Professor Márcio Bolzan
- Pancas: Walacy
- Pedro Canário: Eleandro Floresta do Sul
- Pinheiros: Valdirene do Sindicato
- Piúma: Ricardo Nery
- Ponto Belo: Sidicley Cantão
- São Gabriel da Palha: Valtamir Faroni
- São Mateus: Zenilza Pauli
- Serra: Professor Roberto Carlos
- Venda Nova do Imigrante: Fred
- Vila Velha: João Batista Gagno (Baba)
- Vitória: João Coser

Ao discursar para a militância, o representante nacional da legenda citou até mesmo o lançamento da pré-candidatura de Coronel Ramalho, pelo PL, partido do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, nessa sexta-feira (28), em Vila Velha.
Segundo Henrique Fontana, o evento na cidade canela-verde juntou o que chamou, ao se referir a bolsonaristas, de "elite do atraso que trabalha com a ideia de golpe".
"A extrema-direita saiu do armário e está agressiva. É a elite do atraso, que trabalha com a ideia de golpe e que, inclusive, ontem (sexta-feira) esteve em Vila Velha", afirma.

Defesa das federações

Ao citar o papel das federações, instituídas no pleito de 2022, o secretário-geral do PT, disse que elas terão papel importante nas eleições de 2024, especialmente ao que se refere ao fortalecimento da esquerda, apesar dos impasses na estruturação deste modelo político-partidário nos municípios.

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"Não é fácil ajustar as coisas (impasses nas federações). A federação é uma ferramenta chamada unidade da esquerda e do campo popular. É, também, uma espécie de escola de convergência em prol da unidade política. Nosso adversário é perigoso. Temos que ter o fortalecimento da esquerda", frisa.

Falta de apoio do governador a pré-candidatos

O secretário-geral do PT também repercutiu a aliança partidária com o governo do Estado, por meio do governador Renato Casagrande (PSB).
Henrique minimizou a falta de apoio político-partidário de Casagrande a chapas majoritárias do PT, que no pleito de 2022 abriu mão de candidatura própria ao governo para apoiar o socialista em sua reeleição.
Esse é o caso da disputa eleitoral na Serra, em que o pré-candidato do PDT, o ex-secretário de Estado de Turismo Weverson Meireles conta com a benção do Palácio Anchieta, enquanto a chapa petista, encabeçada pelo ex-deputado estadual Professor Roberto Carlos, vai tentar emplacar seu projeto se apegando aos feitos do atual governo federal.
"O governador segue como nosso aliado. Esse movimento (de apoiar outras candidaturas) é natural. Não nos cabe avaliar as ações políticas do governador", conclui.
No entanto, em diversos momentos da reunião, militantes do partido direcionaram críticas diretas a Casagrande, chegando a pedir que a legenda encerrasse a aliança política com o mandatário, em função da não declaração, até o momento, de apoio às pré-candidaturas do PT às prefeituras do Estado.
Compuseram a mesa de honra da plenária petista a deputada estadual Iriny Lopes; o deputado federal Helder Salomão; o senador Fabiano Contarato; e a presidente estadual do PT, a deputada federal Jackeline Rocha.

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Atualização

20/06/2024 - 4:25
A versão inicial desta matéria informava que o PT contava com 13 pré-candidatos ao cargo de prefeito no Espírito Santo. Entretanto, na tarde deste sábado, a sigla divulgou uma lista com 30 nomes e 30 municípios capixabas onde tem pré-candidatos. Com isso, o texto foi atualizado.

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