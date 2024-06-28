'Pessoas do governo estão livres para apoiar candidatos', diz Casagrande

Com as movimentações cada vez mais intensas em torno das pré-candidaturas para o cargo de prefeito nos municípios capixabas, o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), disse que lideranças partidárias que atualmente fazem parte de seu governo estão "livres para apoiar" seus respectivos candidatos no pleito municipal deste ano.
O chefe do Executivo estadual também ressaltou, em conversa com A Gazeta, que ainda não há definição sobre como se posicionará nas eleições, no que refere à declaração de apoio político-partidário aos candidatos nas chapas majoritárias.
"O governo vai se movimentar muito pouco em eleições, já que quem se movimenta mais são os partidos. Então, ainda não há uma definição sobre como vou participar (do pleito com apoio aos pré-candidatos). Há candidatos com os quais a gente tem bom relacionamento e que são da base (do governo). Mas não sei se participarei diretamente do processo eleitoral. No entanto, as pessoas que estão no meu governo, e que são de partidos, estão livres para apoiar seus candidatos", afirma.
As afirmações do governador ocorrem em meio a movimentos que têm intrigado o mercado político capixaba. Isso porque há aliados do Palácio Anchieta que, em âmbito municipal, estão apoiando pré-candidaturas opositoras à gestão casagrandista. É o caso dos deputados estaduais Allan Ferreira (Podemos) e Bruno Resende (União). As legendas dos dois parlamentares compõem, atualmente, a base governista.
No entanto, em Cachoeiro de Itapemirim, Podemos e União, por meio das chapas proporcionais (pré-candidaturas de vereadores) formadas pelos dois partidos na cidade, estão fechados com o advogado Diego Libardi, pré-candidato a prefeito do município pelo Republicanos.
A composição aponta que, no caso de Cachoeiro, os aliados de Casagrande preferiram estar ao lado do pré-candidato que se diz opositor ao governo na cidade, em vez de fortalecer a pré-candidatura de Lorena Vasques, ex-secretária de Obras de Cachoeiro e aposta do PSB, partido do governador, para comandar o Executivo municipal após as eleições deste ano.