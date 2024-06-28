'Pessoas do governo estão livres para apoiar candidatos', diz Casagrande

O chefe do Executivo estadual também ressaltou, em conversa com A Gazeta , que ainda não há definição sobre como se posicionará nas eleições, no que refere à declaração de apoio político-partidário aos candidatos nas chapas majoritárias.

"O governo vai se movimentar muito pouco em eleições, já que quem se movimenta mais são os partidos. Então, ainda não há uma definição sobre como vou participar (do pleito com apoio aos pré-candidatos). Há candidatos com os quais a gente tem bom relacionamento e que são da base (do governo). Mas não sei se participarei diretamente do processo eleitoral. No entanto, as pessoas que estão no meu governo, e que são de partidos, estão livres para apoiar seus candidatos", afirma.