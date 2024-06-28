PP rompe com Marianelli e avalia lançar candidatura própria em Linhares

O Progressistas (PP) rompeu nesta semana com a chapa encabeçada pelo prefeito Bruno Marianelli (Republicanos), na disputa pela Prefeitura de Linhares, nas eleições de 2024, e avalia lançar uma candidatura própria no município.
Presidente do PP em Linhares, o ex-deputado Marcos Garcia afirmou que vai conversar com a base do partido, mas que colocou seu nome à disposição para ser o pré-candidato da sigla. "O partido é grande, o partido tem muito tempo de previsão, tem um fundo partidário que vai ajudar muito a candidatura do nosso candidato", declarou em conversa com A Gazeta na tarde desta sexta-feira (28).
"O partido está se preparando para poder encontrar um ambiente para disputar a eleição à Prefeitura de Linhares. Estamos com um time de vereadores bem montados, estamos organizados e o partido pretende, sim, lançar a candidatura. O partido precisa ter uma candidatura. Linhares é uma cidade grande, uma cidade que representa muito para o Espírito Santo e não pode ficar de fora desta eleição", declarou.
Para A Gazeta, o deputado federal Da Vitória, presidente estadual do PP, disse que ainda há tempo para dialogar sobre o processo eleitoral até o registro das candidaturas e que vai agendar uma conversa com Marcos Garcia na próxima semana.
Marcos Garcia foi eleito deputado estadual em 2018, com 13.442 votos. Em 2020, disputou o cargo de prefeito de Linhares pelo PV e ficou em terceiro lugar, com 9,40% dos votos, atrás de Lucas Scaramussa (29,01%) e Guerino Zanon (54,44%).