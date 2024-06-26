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Eleições 2024

Marianelli confirma pré-candidatura para tentar seguir no cargo em Linhares

Pré-candidato pelo Republicanos assumiu a prefeitura em 2022, após o então prefeito Guerino Zanon (PSD) deixar o cargo para disputar o governo do Estado
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

26 jun 2024 às 16:57

Publicado em 26 de Junho de 2024 às 16:57

Bruno Marianelli (Podemos) vai buscar segundo mandato à frente da Prefeitura de Linhares
Bruno Marianelli (Republicanos) disse que quer dar sequência ao trabalho em Linhares Crédito: Arquivo pessoal
O prefeito de Linhares, Bruno Marianelli (Republicanos), confirmou que é pré-candidato e vai disputar a eleição deste ano. No comando do Executivo municipal desde 2022, quando Guerino Zanon (PSD) deixou a prefeitura para disputar o governo do Estado, Marianelli deve voltar a enfrentar o mesmo adversário das eleições de 2020. 
Há quatro anos, Guerino e Marinanelli saíram vitoriosos das urnas com 54,44% dos votos, contra 29,01% de Lucas Scaramussa (hoje no Podemos), que se elegeu deputado estadual em 2022 e confirmou que também vai disputar novamente a prefeitura nas eleições deste ano.
Marianelli conta com o apoio do PP, DC e Novo, além do PSD, de Guerino Zanon, e do MDB, presidido no Estado pelo vice-governador Ricardo Ferraço. Ao lado de Scaramussa está o partido do governador Renato Casagrande, o PSB, além do União Brasil e a federação formada por PSDB e Cidadania.
Em conversa com A Gazeta, Marianelli afirmou que ainda avalia com partidos aliados o nome de seu vice na chapa e destacou a necessidade de ser alguém relevante que possa auxiliar na administração, relembrando o que ocorreu com ele em 2022. “Eu sou a prova do que pode acontecer com um vice”, frisa.
O pré-candidato ainda enalteceu a relação com Guerino. Antes de ir com ele para as urnas, Marianelli passou pela Secretaria Municipal de Finanças. “São 27 anos de parceria”, destaca.
Marianelli afirmou que quer continuar à frente do município para dar sequência ao trabalho realizado nos últimos anos e citou, como exemplo, a ordem para o início do processo de licitação para a nova rodoviária da cidade, prometida por diversas gestões e nunca retirada do papel.

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