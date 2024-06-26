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Perto do aeroporto

Imagens de projeto mostram como será a rodoviária de Linhares; confira

Terminal rodoviário vai ter área de 13 mil metros quadrados e ficará perto da BR 101; expectativa é que 300 mil pessoas circulem pelo local anualmente
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

26 jun 2024 às 12:07

Publicado em 26 de Junho de 2024 às 12:07

Projeto da futura rodoviária de Linhares
Projeto da futura rodoviária de Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares
A Prefeitura de Linhares, no Norte do Espírito Santo, divulgou imagens da futura rodoviária do município, muito esperada pelos moradores. Fotos do projeto mostram como será a estrutura do terminal, que tem a expectativa de receber 300 mil passageiros por ano. A ordem para o início do processo de licitação, para contratação de empresa responsável pela obra, será assinada na quinta-feira (27). A reportagem questionou prazo para entrega do local, mas a administração municipal não deu uma previsão.
O investimento previsto é de R$ 15 milhões para a construção, em uma área de 13 mil metros quadrados, ao lado do Aeroporto Regional de Linhares, na Avenida Orsolina Cypriano Sant’Ana, perto da BR 101.
O que terá na rodoviária:
  • 11 plataformas de embarques e desembarques;
  • 128 vagas de estacionamento, com vagas exclusivas para taxistas e motoristas de app;
  •  330 assentos de espera para passageiros;
  • 20 banheiros, para o público feminino, masculino e portador de necessidades especiais;
  • Sete cabines para venda de passagens;
  • Oito lojas comerciais;
  • Praça de alimentação;
  • Área para a implantação de 4 quiosques;
  • 15 metros quadrados de guarda-volumes;
  • Áreas administrativas e de paisagismo.

Projeto da futura rodoviária de Linhares

O projeto foi concluído após dois anos de trabalho. A definição do local se deu após ser observado, nas análises de possíveis locais, que a cidade está crescendo no entorno da região e foi facilitada porque a área já era de posse da prefeitura, segundo a administração municipal.
A expectativa é que o processo licitatório seja concluído dentro do prazo de quatro a cinco meses, como tem acontecido em outras obras do município, e depois disso a empresa contratada inicie as intervenções, afirmou a Prefeitura de Linhares.

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