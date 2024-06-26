Imagens de projeto mostram como será a rodoviária de Linhares; confira

Projeto da futura rodoviária de Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares

A Prefeitura de Linhares , no Norte do Espírito Santo , divulgou imagens da futura rodoviária do município, muito esperada pelos moradores. Fotos do projeto mostram como será a estrutura do terminal, que tem a expectativa de receber 300 mil passageiros por ano. A ordem para o início do processo de licitação, para contratação de empresa responsável pela obra, será assinada na quinta-feira (27). A reportagem questionou prazo para entrega do local, mas a administração municipal não deu uma previsão.

O investimento previsto é de R$ 15 milhões para a construção, em uma área de 13 mil metros quadrados, ao lado do Aeroporto Regional de Linhares, na Avenida Orsolina Cypriano Sant’Ana, perto da BR 101.

O que terá na rodoviária:

11 plataformas de embarques e desembarques;

128 vagas de estacionamento, com vagas exclusivas para taxistas e motoristas de app;

330 assentos de espera para passageiros;

20 banheiros, para o público feminino, masculino e portador de necessidades especiais;

Sete cabines para venda de passagens;

Oito lojas comerciais;

Praça de alimentação;

Área para a implantação de 4 quiosques;

15 metros quadrados de guarda-volumes;

Áreas administrativas e de paisagismo.

Projeto da futura rodoviária de Linhares

O projeto foi concluído após dois anos de trabalho. A definição do local se deu após ser observado, nas análises de possíveis locais, que a cidade está crescendo no entorno da região e foi facilitada porque a área já era de posse da prefeitura, segundo a administração municipal.