Imagens de projeto mostram como será a rodoviária de Linhares; confira

A Prefeitura de Linhares, no Norte do Espírito Santo, divulgou imagens da futura rodoviária do município, muito esperada pelos moradores. Fotos do projeto mostram como será a estrutura do terminal, que tem a expectativa de receber 300 mil passageiros por ano. A ordem para o início do processo de licitação, para contratação de empresa responsável pela obra, será assinada na quinta-feira (27). A reportagem questionou prazo para entrega do local, mas a administração municipal não deu uma previsão.
O investimento previsto é de R$ 15 milhões para a construção, em uma área de 13 mil metros quadrados, ao lado do Aeroporto Regional de Linhares, na Avenida Orsolina Cypriano Sant’Ana, perto da BR 101.
O que terá na rodoviária:
- 11 plataformas de embarques e desembarques;
- 128 vagas de estacionamento, com vagas exclusivas para taxistas e motoristas de app;
- 330 assentos de espera para passageiros;
- 20 banheiros, para o público feminino, masculino e portador de necessidades especiais;
- Sete cabines para venda de passagens;
- Oito lojas comerciais;
- Praça de alimentação;
- Área para a implantação de 4 quiosques;
- 15 metros quadrados de guarda-volumes;
- Áreas administrativas e de paisagismo.
Projeto da futura rodoviária de Linhares
O projeto foi concluído após dois anos de trabalho. A definição do local se deu após ser observado, nas análises de possíveis locais, que a cidade está crescendo no entorno da região e foi facilitada porque a área já era de posse da prefeitura, segundo a administração municipal.
A expectativa é que o processo licitatório seja concluído dentro do prazo de quatro a cinco meses, como tem acontecido em outras obras do município, e depois disso a empresa contratada inicie as intervenções, afirmou a Prefeitura de Linhares.