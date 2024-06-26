Trabalhador morre atropelado por colheitadeira de café em Linhares

Um trabalhador de 45 anos morreu atropelado por uma colheitadeira de café em uma fazenda no distrito de Humaitá, na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (25). Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, ninguém soube explicar como Ademar Pereira da Vitória foi parar embaixo da máquina, que fica acoplada a um trator.
Uma testemunha relatou que o condutor do trator estava utilizando o equipamento para recolher lonas da lavoura, quando de repente a vítima caiu embaixo do maquinário. Quando as pessoas que estavam no local foram socorrer, Ademar já não tinha mais sinais de vida. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito e acionou a perícia.
O condutor do trator foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo, apontando que ele não havia ingerido bebida alcoólica. Ele relatou aos policiais que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), mas disse que possui cursos de operador de maquinário. A PM o conduziu para a Delegacia Regional de Linhares para prestar esclarecimentos.
A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.