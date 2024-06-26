Trabalhador morre atropelado por colheitadeira de café em Linhares

O condutor do trator foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo, apontando que ele não havia ingerido bebida alcoólica. Ele relatou aos policiais que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), mas disse que possui cursos de operador de maquinário. A PM o conduziu para a Delegacia Regional de Linhares para prestar esclarecimentos.