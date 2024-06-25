Suspeito de assassinar namorado da mãe é preso no interior do ES

O homicídio aconteceu no dia 31 de maio, no mesmo bairro e cidade. De acordo com as investigações da polícia, o indivíduo teria assassinado Willian, na época namorado da mãe do suspeito, após saber que a vítima a teria agredido.

Ainda segundo as investigações, imagens mostraram que o suspeito passou, minutos antes do crime, a bordo de uma motocicleta de cor preta trajando uma camisa preta e vermelha em direção à casa da mãe. “Cerca de oito minutos depois, o indivíduo é flagrado novamente se evadindo do local em alta velocidade. Nesse intervalo de tempo, ocorreu o homicídio”, explicou o delegado Valdimar Chieppe.