Morre motociclista envolvido em acidente com vaca na pista em Cachoeiro

Morreu nesta terça-feira (25) o motociclista que caiu na pista após a moto em que estava atingir uma vaca na ES 482, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Francisco Polonini, de 44 anos, deixa duas filhas de 8 e 12. Há cerca de dois anos, as crianças também perderam a mãe em um acidente de moto.
"Era Deus no céu e as filhas na terra. Tudo que ele fazia era por elas"
Francisco Polonini era motorista de caminhão e estava a caminho do trabalho quando sofreu o acidente na madrugada do último dia 18 de junho. Na ocasião, a Polícia Militar informou que o motociclista trafegava pela rodovia, na altura do distrito de Soturno, quando atingiu uma vaca e caiu na pista contrária. A vítima estava muito debilitada devido ao choque, e foi socorrida com diversas fraturas para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, no mesmo município.
De acordo com o cunhado do motociclista, Tarciso Marchiori Marcon, Francisco estava entubado desde o dia do acidente e, nesta terça-feira (25), sofreu uma complicação no pulmão devido a um trauma na região. As filhas agora vão ficar aos cuidados de familiares, já que, desde o acidente com a mãe, moravam com o pai. “Agora é fazer de tudo para dar o melhor possível paras crianças", concluiu.
Francisco será sepultado nessa quarta-feira (26), em Rio Novo do Sul, onde morava.