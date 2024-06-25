Morre motociclista envolvido em acidente com vaca na pista em Cachoeiro

Francisco Polonini tinha 44 anos e deixou duas filhas, de 8 e 12 anos Crédito: Leitor A Gazeta

"Era Deus no céu e as filhas na terra. Tudo que ele fazia era por elas" Tarciso Marchiori Marcon - Cunhado da vítima

Francisco Polonini era motorista de caminhão e estava a caminho do trabalho quando sofreu o acidente na madrugada do último dia 18 de junho. Na ocasião, a Polícia Militar informou que o motociclista trafegava pela rodovia, na altura do distrito de Soturno, quando atingiu uma vaca e caiu na pista contrária. A vítima estava muito debilitada devido ao choque, e foi socorrida com diversas fraturas para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, no mesmo município.

De acordo com o cunhado do motociclista, Tarciso Marchiori Marcon, Francisco estava entubado desde o dia do acidente e, nesta terça-feira (25), sofreu uma complicação no pulmão devido a um trauma na região. As filhas agora vão ficar aos cuidados de familiares, já que, desde o acidente com a mãe, moravam com o pai. “Agora é fazer de tudo para dar o melhor possível paras crianças", concluiu.