Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Não resistiu

Morre motociclista envolvido em acidente com vaca na pista em Cachoeiro

Francisco Polonini, de 44 anos, seguia para o trabalho no momento do acidente com o animal; Morador de Rio Novo do Sul, ele deixa duas filhas, de 8 e 12 anos
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

25 jun 2024 às 16:30

Publicado em 25 de Junho de 2024 às 16:30

Morre motociclista envolvido em acidente com vaca em Cachoeiro de Itapemirim
Francisco Polonini tinha 44 anos e deixou duas filhas, de 8 e 12 anos Crédito: Leitor A Gazeta
Morreu nesta terça-feira (25) o motociclista que caiu na pista após a moto em que estava atingir uma vaca na ES 482, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Francisco Polonini, de 44 anos, deixa duas filhas de 8 e 12. Há cerca de dois anos, as crianças também perderam a mãe em um acidente de moto.
"Era Deus no céu e as filhas na terra. Tudo que ele fazia era por elas"
Tarciso Marchiori Marcon - Cunhado da vítima
Francisco Polonini era motorista de caminhão e estava a caminho do trabalho quando sofreu o acidente na madrugada do último dia 18 de junho. Na ocasião, a Polícia Militar informou que o motociclista trafegava pela rodovia, na altura do distrito de Soturno, quando atingiu uma vaca e caiu na pista contrária. A vítima estava muito debilitada devido ao choque, e foi socorrida com diversas fraturas para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, no mesmo município.
De acordo com o cunhado do motociclista, Tarciso Marchiori Marcon, Francisco estava entubado desde o dia do acidente e, nesta terça-feira (25), sofreu uma complicação no pulmão devido a um trauma na região. As filhas agora vão ficar aos cuidados de familiares, já que, desde o acidente com a mãe, moravam com o pai. “Agora é fazer de tudo para dar o melhor possível paras crianças", concluiu.
Francisco será sepultado nessa quarta-feira (26), em Rio Novo do Sul, onde morava.

Veja Também

Motociclista sofre fraturas após atingir vaca em estrada de Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Cachoeiro de Itapemirim Motociclista
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Petrobras investirá R$ 30 bilhões para interligar poços e elevar produção no ES
Imagem de destaque
Fim do mistério: MUG anuncia enredo para o Carnaval 2027
Imagem de destaque
Senado reconhece estágio como experiência profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados