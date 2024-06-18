Motociclista sofre fraturas após atingir vaca em estrada de Cachoeiro

Um motociclista foi internado na madrugada desta terça-feira (18) após sofrer fraturas no rosto e braço após atingir uma vaca na madrugada no interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o animal não foi encontrado no local da batida.
A Polícia Militar disse que o motociclista seguia pela ES 482, no distrito de Soturno, sentido a uma fábrica de cimento, quando atingiu uma vaca e caiu na pista contrária. A vítima, segundo os militares, estava muito debilitada devido ao choque, mas contou que mora em Rio Novo do Sul e trabalha em Cachoeiro de Itapemirim.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma equipe socorreu e encaminhou a vítima com diversas fraturas para o Hospital Santa Casa de Misericórdia. A unidade informou que ele segue hospitalizado no pronto-socorro.