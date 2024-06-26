Casal é detido em casa com mais de 90 kg de maconha em Linhares

Conforme o boletim de ocorrência da PM, quando os policiais chegaram ao local encontraram os dois indivíduos e informaram sobre o cumprimento do mandado judicial. No chão da cozinha havia três caixas com mais de 100 tabletes de maconha, com peso de 94,2 kg, além de 205 buchas da mesma droga, que totalizou 700 gramas. Em outra caixa foram localizados um tablete e quatro pedaços de crack, com mais de 2 kg da droga.