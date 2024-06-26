Casal é detido em casa com mais de 90 kg de maconha em Linhares

Um homem e uma mulher foram detidos após serem flagrados com quase 100 kg de drogas, sendo cerca de 95 kg somente de maconha, em uma casa no bairro Novo Horizonte, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (25). Eles foram identificados como Welbert de Paulo Reis, de 32 anos, e Alexsandra de Oliveira Souza, de 23. Segundo a Polícia Militar, havia um mandado de busca e apreensão para ser cumprido endereço. O casal não teve idade e nome divulgados.
Conforme o boletim de ocorrência da PM, quando os policiais chegaram ao local encontraram os dois indivíduos e informaram sobre o cumprimento do mandado judicial. No chão da cozinha havia três caixas com mais de 100 tabletes de maconha, com peso de 94,2 kg, além de 205 buchas da mesma droga, que totalizou 700 gramas. Em outra caixa foram localizados um tablete e quatro pedaços de crack, com mais de 2 kg da droga.
Ainda foram localizados materiais utilizados para a produção e a venda dos entorpecentes, como pinos e pacotes de bicarbonato de sódio. Em um quarto ainda havia duas cartelas de munições calibre 32, com 15 projéteis, um rádio comunicador, base de carregamento e fones de comunicação.
Os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia Regional de Linhares e todo o material apreendido. A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações sobre o procedimento adotado no caso à Polícia Civil. Em nota, a corporação informou que os suspeitos, de 23 e 32 anos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o trafico de drogas e posse ilegal de munições. Eles foram encaminhados à Penitenciária Regional de Linhares (PRL).