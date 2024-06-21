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Eleições 2024

Ex-diretor do Incaper deve ser o vice de Scaramussa em Linhares

Franco Fiorot (União do Brasil) foi secretário de Agricultura do município e presidiu o instituto estadual até junho deste ano
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

21 jun 2024 às 19:14

Publicado em 21 de Junho de 2024 às 19:14

Franco Fiorot, diretor-presidente do Incaper, Instituto Capixaba de Pesquisa
Franco Fiorot deve compor chapa para a disputa da Prefeitura de Linhares Crédito: Incaper/divulgação
O ex-diretor-presidente do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) Franco Fiorot (União Brasil) deve ser o vice na chapa encabeçada pelo deputado estadual Lucas Scaramussa (Podemos), na disputa pela Prefeitura de Linhares, nas Eleições 2024.
Em conversa com A Gazeta nesta sexta-feira (21), Scaramussa afirmou que o nome de Fiorot é, neste momento, o nome mais consolidado para o posto e unanimidade entre representantes dos setores produtivos da cidade.

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“Ele, quando foi secretário municipal de Agricultura, foi indicado pelos grandes players do setor, que se uniram e indicaram ele para a pasta. Ele construiu uma carreira muito próspera e sólida na cidade. Quando foi para o Incaper, conseguiu uma projeção”, destacou.
Scaramussa disse que não tira a possibilidade de o vice vir de outros partidos, uma vez que a confirmação oficial do nome a compor a chapa deve ser feita nas convenções partidárias, entre julho e agosto. Mas ressaltou que Franco já está auxiliando na construção da base de governo com ele.
Fiorot deixou o Incaper no início de junho e, desde então, era cogitado em dois cenários: ser pré-candidato a prefeito em chapa chancelada por seu partido ou sair como vice em composição com Scaramussa, o que tem se confirmado agora.
Natural de Linhares, Franco Fiorot foi nomeado diretor-presidente do Incaper em maio do ano passado. Ele também esteve à frente da Secretaria Municipal de Agricultura de Linhares, entre 2017 e 2023, passando pelas gestões de Guerino Zanon e Bruno Marianelli.

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