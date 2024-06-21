Ex-diretor do Incaper deve ser o vice de Scaramussa em Linhares

Franco Fiorot deve compor chapa para a disputa da Prefeitura de Linhares Crédito: Incaper/divulgação

Em conversa com A Gazeta nesta sexta-feira (21), Scaramussa afirmou que o nome de Fiorot é, neste momento, o nome mais consolidado para o posto e unanimidade entre representantes dos setores produtivos da cidade.

“Ele, quando foi secretário municipal de Agricultura, foi indicado pelos grandes players do setor, que se uniram e indicaram ele para a pasta. Ele construiu uma carreira muito próspera e sólida na cidade. Quando foi para o Incaper, conseguiu uma projeção”, destacou.

Scaramussa disse que não tira a possibilidade de o vice vir de outros partidos, uma vez que a confirmação oficial do nome a compor a chapa deve ser feita nas convenções partidárias, entre julho e agosto. Mas ressaltou que Franco já está auxiliando na construção da base de governo com ele.

Fiorot deixou o Incaper no início de junho e, desde então, era cogitado em dois cenários: ser pré-candidato a prefeito em chapa chancelada por seu partido ou sair como vice em composição com Scaramussa, o que tem se confirmado agora.