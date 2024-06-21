Ex-diretor do Incaper deve ser o vice de Scaramussa em Linhares

O ex-diretor-presidente do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) Franco Fiorot (União Brasil) deve ser o vice na chapa encabeçada pelo deputado estadual Lucas Scaramussa (Podemos), na disputa pela Prefeitura de Linhares, nas Eleições 2024.
Em conversa com A Gazeta nesta sexta-feira (21), Scaramussa afirmou que o nome de Fiorot é, neste momento, o nome mais consolidado para o posto e unanimidade entre representantes dos setores produtivos da cidade.
“Ele, quando foi secretário municipal de Agricultura, foi indicado pelos grandes players do setor, que se uniram e indicaram ele para a pasta. Ele construiu uma carreira muito próspera e sólida na cidade. Quando foi para o Incaper, conseguiu uma projeção”, destacou.
Scaramussa disse que não tira a possibilidade de o vice vir de outros partidos, uma vez que a confirmação oficial do nome a compor a chapa deve ser feita nas convenções partidárias, entre julho e agosto. Mas ressaltou que Franco já está auxiliando na construção da base de governo com ele.
Fiorot deixou o Incaper no início de junho e, desde então, era cogitado em dois cenários: ser pré-candidato a prefeito em chapa chancelada por seu partido ou sair como vice em composição com Scaramussa, o que tem se confirmado agora.
Natural de Linhares, Franco Fiorot foi nomeado diretor-presidente do Incaper em maio do ano passado. Ele também esteve à frente da Secretaria Municipal de Agricultura de Linhares, entre 2017 e 2023, passando pelas gestões de Guerino Zanon e Bruno Marianelli.