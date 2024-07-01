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Eleições 2024

PL quer apoio de partido que também tem pré-candidato em Colatina

Luciano Merlo tenta formar aliança com Vinicius Bragatto, que descarta abrir mão de ser cabeça de chapa pelo Novo na disputa pela prefeitura
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

01 jul 2024 às 14:34

Publicado em 01 de Julho de 2024 às 14:34

Pré-candidatos à Prefeitura de Colatina: Vinicius Bragatto (Novo) e Luciano Merlo (PL)
Vinicius Bragatto (Novo) e Luciano Merlo (PL) são pré-candidatos à Prefeitura de Colatina: Crédito: Divulgação
Pela terceira vez na disputa pela Prefeitura de Colatina, o professor e contador Luciano Merlo (PL) acredita que suas chances aumentaram para as Eleições 2024 após ingressar no partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda assim, ele busca apoios e planeja ter uma aliança com o Novo, que já tem o empresário Vinicius Bragatto como pré-candidato pela legenda. Os dois são opções do espectro político de direita do eleitorado do município e se colocam em oposição à atual gestão. 
O pré-candidato do PL valoriza o próprio desempenho na última eleição, na qual ficou em segundo lugar por uma diferença de 631 votos em relação ao eleito Guerino Balestrassi. Na ocasião, concorrendo pelo Patriota, ele recebeu o apoio de 19,4 mil eleitores. "Foi uma campanha muito disputada, no meio de uma pandemia, quando muitos até deixaram de ir votar", lembra. 
De lá para cá, Luciano Merlo considera que a principal mudança foi o fato de ter se filiado ao PL. Agora espera contar com boa parte dos votos que o eleitorado do município dedicou a Bolsonaro, na disputa à presidência em 2022, e também a Magno Malta, para o Senado Federal, e a Carlos Manato, ao governo do Estado. "Naquele ano, tivemos a prova de que a população de Colatina é conservadora. Os três ganharam aqui", ressalta. 
Luciano Merlo reforça que, em Colatina, é o candidato apoiado por Bolsonaro e adota uma expressão bastante utilizada durante o lançamento da pré-candidatura do partido em Vila Velha, na última quinta-feira (27), de que "as eleições de 2026 passam por 2024", ou seja, o resultado das urnas neste ano vai se refletir nas eleições gerais. 

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Nas articulações para fortalecer seu nome na disputa, Luciano Merlo diz que está conversando com as lideranças comunitárias, empresariais e políticas. Ele espera uma aliança com partidos como o Novo e o PRTB, mas afirma que, se não for possível um acordo, o PL lançará uma chapa "puro-sangue", como é chamada no caso de haver apenas um partido na composição para prefeito e vice.
Das legendas de direita no município, o pré-candidato frisa que apenas não se alinha com o PSD, cujo presidente estadual, o ex-deputado Renzo Vasconcelos, também aparece para concorrer à prefeitura. Luciano Merlo explica que essa é uma orientação da executiva nacional do PL devido a um desgaste entre os dois partidos em nível federal.

Novo está na cabeça de chapa

Mas, se depender do empresário Vinicius Bragatto, ele continua como pré-candidato a prefeito pelo Novo. "Cada um está tocando os seus projetos. Chances de eu desistir ou ser vice de alguém não existe", frisa. 
Vinicius Bragatto ressalta que sua decisão de entrar em um processo eleitoral é resultado da indignação diante de situações com as quais não concorda, seja no município, seja no país. 
"Não adiantava me matar de trabalhar e constituir minha família e ficar só vendo algumas decisões que discordava. Então, parti para a ação e me coloquei à disposição", justifica. 
O empresário diz que o Novo também conversa com outros partidos, mas lembra que, na legenda, todos passam por um processo seletivo, inclusive com testes de integridade, antes de ingressar. Assim, também é muito criterioso para formar alianças. 

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O presidente estadual do partido, Iuri Aguiar, afirma que o Novo tem pré-candidatos a prefeito em quatro municípios do Espírito Santo e que Vinicius Bragatto é o que desponta. "Não desmerecendo os outros candidatos, mas ele se destaca. Ele nos procurou no ano passado, mostrando a intenção de entrar no partido, e avaliamos que tinha a cara do Novo.  É um liberal economicamente falando, fez uma entrega enorme para a gente, trouxe filiados, está fazendo um bom trabalho", sustenta. 
Em Colatina, Luciano Merlo, Vinicius Bragatto e Renzo Vasconcelos vão enfrentar Guerino Balestrassi (MDB), que vai tentar a reeleição. Genivaldo Lievore (PT), que também era um nome cotado para a disputa, vai apoiar o atual prefeito

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