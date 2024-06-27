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Eleições 2024

PL lança pré-candidato em Piúma e espera eleição polarizada

No pleito de outubro, Kauê Oliveira deverá enfrentar o atual prefeito Paulo Cola, que tenta se reeleger, e Ricardo Nery, do PT, que busca aliança com o PSB de Casagrande
Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

27 jun 2024 às 14:44

Publicado em 27 de Junho de 2024 às 14:44

Kauê Oliveira, pré-candidato do PL à Prefeitura de Piúma
Kauê Oliveira diz que o PL pode disputar eleição em Piúma com chapa puro-sangue Crédito: Redes Sociais
Partido Liberal  lança na sexta-feira (28) o ex-secretário de Governo e Planejamento de Piúma  Kauê Oliveira como pré-candidato à prefeitura do município. Em outubro, ele deverá disputar o comando do Executivo com outros dois pré-candidatos: o já anunciado Paulo Cola (Cidadania), atual prefeito que vai tentar a reeleição, e Ricardo Nery (PT), que ainda não teve seu nome oficializado.
Com o apoio e a presença de nomes importantes da legenda, como o deputado federal Gilvan da Federal (PL) e o senador  Magno Malta  (PL), Kauê pretende anunciar uma chapa puro-sangue no evento de lançamento da sua pré-candidatura, mas não quis adiantar o nome cotado para serviço. Para concorrer ao Executivo de Piúma, o pré-candidato também diz contar com o apoio de Martha Scherres, que esteve à frente da prefeitura entre 2019 e 2020, e do PRTB.
Kauê prevê que o pleito será polarizado no município, mas confia que terá o eleitor conservador como seu principal aliado. Para isso, deve explorar a imagem de figuras nacionais e estaduais do partido. Entre eles, está o ex-presidente  Jair Bolsonaro  (PL), que teve 55,9% dos votos em Piúma nas eleições de 2022. O pré-candidato disse ter se encontrado com Bolsonaro esta semana e tenta articular uma visita dele à cidade do Sul do Estado.

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Entre os adversários de Kauê está o prefeito Paulo Cola (Cidadania), que buscará a reeleição tendo o apoio de outras nove legendas. Além do PSDB, que compõe a federação com o Cidadania, ele tem ao seu lado PP, Podemos, União Brasil, MDB, Republicanos, Avante, PRD e PDT.
Diante desse cenário, a atenção se volta para o PSB, do governador  Renato Casagrande . Enquanto alguns aliados de Paulo Cola afirmam que o partido socialista tende a apoiar a candidatura dele, o petista Ricardo Nery revela que também busca uma articulação com a sigla.
Em relação ao PT, de acordo com Ricardo Nery, o partido se movimenta em Piúma para compor uma chapa com o PSB e, por isso, sua pré-candidatura ainda não foi oficialmente anunciada. As negociações, que envolvem o cargo de vice, se deram a partir do momento em que os possíveis pré-candidatos do PSB desistiram da disputa. 
Sem proximidade com Cola e buscando se opor à chapa do PL, Nery afirma que a única saída viável para o PT, até o momento, é lançar um nome próprio para concorrer às eleições no município. Por isso, caso a aliança com o PSB não se confirme, o possível pré-candidato diz que o partido deve seguir na batalha com uma chapa puro-sangue. Por enquanto, segundo ele, é sob esse cenário que a sigla está construindo sua pré-campanha, visto que ainda está sendo discutido internamente qual rumo seguir em Piúma.
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