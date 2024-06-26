PT deixa disputa em Colatina para apoiar reeleição de Balestrassi

Genivaldo Lievore foi convidado a participar da equipe de campanha do atual prefeito Crédito: Divulgação

Nome apontado pelo PT para concorrer à Prefeitura de Colatina , o ex-vereador e ex-deputado estadual Genivaldo Lievore não é mais pré-candidato nas eleições de 2024 . A Federação Brasil da Esperança, composta pelo seu partido, pelo PV e PCdoB, decidiu apoiar a reeleição do prefeito Guerino Balestrassi (MDB).

Genivaldo conta que a decisão partiu do diretório municipal do PT, do qual é presidente, e depois seguiu para aprovação dos demais partidos que integram a federação. No último dia 17, o grupo definiu pela aliança com o emedebista.

O ex-parlamentar, que também preside a Comissão de Justiça e Paz da Diocese de Colatina , diz que não houve discussões sobre a chapa majoritária, e a eventual participação do PT nessa composição. O que o partido e a federação esperam é que Balestrassi, caso seja reeleito, possa implementar propostas que estão em elaboração, como a não privatização do serviço de saneamento do município e maior investimento em áreas que avaliam ser prioritárias, a exemplo da assistência social e a agricultura familiar.

"Não é um apoio por apoio, nem em troca de posições. Mas queremos que nossas propostas sejam consideradas e, se todas não puderem ser aproveitadas, pelo menos boa parte delas", sustenta Genivaldo.

Questionado se a decisão foi tomada após uma avaliação de que a candidatura não seria viável, Genivaldo garante que o PT tem uma boa adesão no município e não seria problema para o partido disputar a eleição para prefeito.

"O PT tem uma boa participação na cidade. Tanto que já elegeu prefeito, deputados. O Lula, na última eleição, teve 37% dos votos. Então, há uma parcela da sociedade que tem simpatia pelo Partido dos Trabalhadores. A minha candidatura era viável, mas analisamos a conjuntura e achamos que, neste momento, como o prefeito vai disputar a reeleição, o melhor seria unir forças", ressalta.

Genivaldo lembra, ainda, que o partido já havia apoiado a candidatura de Balestrassi em outras disputas, assim como o prefeito já apoiou o PT quando, em eleições anteriores, concorreu à prefeitura do município.

Nestas eleições, sem concorrer a outro cargo, Genivaldo vai participar da coordenação da campanha dos vereadores do partido e foi convidado para estar na equipe de campanha do próprio Balestrassi.

“Estamos construindo esta aliança”, reforça. “Eu milito há 40 anos no município. Não podemos deixar a cidade cair nas mãos de aventureiros.”