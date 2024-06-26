Aliado do governo pode não ter apoio de Casagrande nas eleições em Viana

Fabrício Machado é presidente do PV no Estado e pré-candidato à Prefeitura de Viana Crédito: Divulgação/PV

O presidente estadual do Partido Verde (PV), Fabrício Machado , é pré-candidato a prefeito em Viana, cidade da Região Metropolitana do Estado. O que tem chamado a atenção, no entanto, é a falta da declaração pública de apoio por parte do governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), de quem Machado diz ser "aliado histórico".

Segundo o pré-candidato, até o momento ele conta com o apoio da federação Psol e Rede e do PSDB, este federado ao Cidadania. Fabrício tenta costurar alianças para consolidar seu nome como a aposta do PV — legenda por sua vez federada a PT e PCdoB —, para fazer frente à possível busca pela reeleição por parte do prefeito Wanderson Bueno (Podemos).

Fabrício garante entender a falta de posicionamento de Casagrande na disputa pelo comando da Prefeitura de Viana. "O governador já sinalizou, nas vezes em que falou publicamente sobre o assunto, que se manteria neutro nos municípios em que dois partidos aliados estivessem concorrendo para prefeito", afirma.

Tanto o PV de Fabrício quanto o Podemos de Wanderson são da base do governo do Estado . O Podemos, por exemplo, é presidido no Estado pelo deputado federal Gilson Daniel , apontado como um dos principais aliados do Palácio Anchieta.

"Não vejo problema em o governador não se posicionar em apoio à minha candidatura. Ele já fez muito pelo município. Não há nada para cobrar dele. Sigo como aliado e à disposição do governo. Presto serviço no Consórcio de Governadores pelo Clima, que é presidido por Casagrande. Temos uma excelente relação", pontua Fabrício, que já atuou como secretário de Estado de Meio Ambiente na gestão socialista.

Quebra da hegemonia do Podemos

Com propostas de governo ainda em fase de construção, Fabrício reforça que um dos principais objetivos de sua entrada na corrida eleitoral no município é quebrar a continuidade da gestão do Podemos na cidade. O líder do PV alega que o município ainda conta com influência direta de Gilson Daniel, que já foi prefeito de Viana por duas vezes, entre 2013 e 2020, e de quem o atual prefeito é aliado.

"Me apresentei como pré-candidato porque, hoje, a cidade não conta com políticas públicas voltadas para o cuidado com as pessoas. Além disso, a cidade ainda conta com a influência do presidente do Podemos, em um modelo de gestão compartilhada, onde o prefeito atual segue as orientações do anterior", afirma.