Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Costura política

Aliado do governo pode não ter apoio de Casagrande nas eleições em Viana

Fabrício Machado (PV) entra na disputa pela prefeitura para tentar fazer frente ao atual chefe do Executivo, Wanderson Bueno (Podemos). Os dois partidos são da base governista
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

26 jun 2024 às 16:43

Publicado em 26 de Junho de 2024 às 16:43

Fabrício Machado presidente do PV no ES
Fabrício Machado é presidente do PV no Estado e pré-candidato à Prefeitura de Viana Crédito: Divulgação/PV
O presidente estadual do Partido Verde (PV), Fabrício Machado, é pré-candidato a prefeito em Viana, cidade da Região Metropolitana do Estado. O que tem chamado a atenção, no entanto, é a falta da declaração pública de apoio por parte do governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), de quem Machado diz ser "aliado histórico".
Segundo o pré-candidato, até o momento ele conta com o apoio da federação Psol e Rede e do PSDB, este federado ao Cidadania. Fabrício tenta costurar alianças para consolidar seu nome como a aposta do PV — legenda por sua vez federada a PT e PCdoB —, para fazer frente à possível busca pela reeleição por parte do prefeito Wanderson Bueno (Podemos). 
Fabrício garante entender a falta de posicionamento de Casagrande na disputa pelo comando da Prefeitura de Viana. "O governador já sinalizou, nas vezes em que falou publicamente sobre o assunto, que se manteria neutro nos municípios em que dois partidos aliados estivessem concorrendo para prefeito", afirma.

Veja Também

Justiça manda corretor indenizar senador do ES por ataques em rede social

Tanto o PV de Fabrício quanto o Podemos de Wanderson são da base do governo do Estado. O Podemos, por exemplo, é presidido no Estado pelo deputado federal Gilson Daniel,  apontado como um dos principais aliados do Palácio Anchieta.
"Não vejo problema em o governador não se posicionar em apoio à minha candidatura. Ele já fez muito pelo município. Não há nada para cobrar dele. Sigo como aliado e à disposição do governo.  Presto serviço no Consórcio de Governadores pelo Clima, que é presidido por Casagrande. Temos uma excelente relação", pontua Fabrício, que já atuou como secretário de Estado de Meio Ambiente na gestão socialista.
Servidor estadual, com lotação no Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), Fabrício deve se desincompatibilizar do cargo até o dia 6 de julho, conforme determina a Justiça Eleitoral, para poder concorrer ao pleito municipal de 2024.

Quebra da hegemonia do Podemos

Com propostas de governo ainda em fase de construção,  Fabrício reforça que um dos principais objetivos de sua entrada na corrida eleitoral no município é quebrar a continuidade da gestão do Podemos na cidade. O líder do PV alega que o município ainda conta com influência direta de Gilson Daniel, que já foi prefeito de Viana por duas vezes, entre 2013 e 2020, e de quem o atual prefeito é aliado.
"Me apresentei como pré-candidato porque, hoje, a cidade não conta com políticas públicas voltadas para o cuidado com as pessoas. Além disso, a cidade ainda conta com a influência do presidente do Podemos, em um modelo de gestão compartilhada, onde o prefeito atual segue as orientações do anterior", afirma.
Procurada por A Gazeta, a assessoria do prefeito de Viana informou que não vai se pronunciar a respeito das declarações feitas por Fabrício Machado.

Veja Também

Município do ES pede na Justiça recontagem de habitantes do IBGE

Partidos alinhados à direita apoiam pré-candidatura de delegado em Aracruz

Pré-candidato do PL na Serra diz ter apoio de Bolsonaro para ser prefeito

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições espírito santo Partido Político Viana Política Prefeitura de Viana Eleições 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Oficinas culturais e música ao vivo agitam o fim de semana em Fundão
Imagem de destaque
ES recebe alertas amarelo e laranja de chuvas intensas; veja cidades
Imagem de destaque
Pé de maconha gigante é apreendido em quintal de casa em Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados