Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2024

"Comigo só não estão os partidos dos extremos", diz Euclério Sampaio

Prefeito de Cariacica, que planeja disputar a reeleição, afirma que tem o apoio da maioria das legendas; de fora, ficaram o PT, de Lula, e o PL, de Bolsonaro
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

01 jul 2024 às 18:26

Publicado em 01 de Julho de 2024 às 18:26

Euclério Sampaio, Prefeito de Cariacica
Euclério Sampaio vai tentar a reeleição em Cariacica Crédito: Fernando Madeira
Após uma disputa com 14 candidatos em 2020, da qual saiu vencedor, o prefeito de Cariacica Euclério Sampaio (MDB) conseguiu atrair antigos oponentes para o seu lado e deverá formar uma grande aliança para as Eleições 2024. Pré-candidato à reeleição, ele é categórico: "Comigo só não estão os partidos dos extremos."
A referência é clara. Além dele, só há outros dois pré-candidatos em Cariacica: Célia Tavares (PT), do partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e Ivan Bastos (PL), que integra a legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ambos, inclusive, fazem questão de ressaltar as respectivas lideranças partidárias para conquistar apoiadores, o que pode acender a polarização já observada em outras disputas. 
Euclério diz que quer passar ao largo dos extremos da esquerda e da direita e que, com ele, já estão "15 ou 16 partidos". Mesmo que informalmente, o prefeito também tem apoio de lideranças de partidos de outras pré-candidaturas, a exemplo do ex-vereador César Lucas, presidente municipal do PV, cujo partido compõe a Federação Brasil da Esperança com o PT e o PCdoB. 
Essas alianças, entretanto, só vão se confirmar após o período de convenções partidárias, programadas no calendário eleitoral para o período de 20 de julho a 5 de agosto. A reunião do MDB de Cariacica, legenda a que o prefeito está filiado, está prevista para o próximo dia 21.

Em busca do vice

A chapa de vereadores, segundo Euclério, já está fechada e conta com pelo menos 10 partidos na composição. Mas o vice ainda não está definido, o que só deve acontecer próximo da convenção, assim como no caso da pré-candidatura de Célia Tavares pela federação
Questionado sobre Shymenne Benevicto de Castro, ex-secretária municipal de Governo e Recursos Humanos que aparece entre os cotados, Euclério esclarece que o nome para ocupar a cadeira de vice está em discussão e vai passar por uma análise criteriosa. "Quero um nome que possa ajudar o município, não só politicamente, mas que seja técnico", frisa. 
Mas pelo menos um aspecto já está resolvido: a chapa para a prefeitura não será puro-sangue, quer dizer, apenas com o MDB na composição. Euclério garante que o vice será escolhido entre os partidos aliados ao projeto de reeleição. 
Comigo só não estão os partidos dos extremos, diz Euclério Sampaio

LEIA MAIS  SOBRE AS ELEIÇÕES 2024

'Vice será definido perto da convenção', diz pré-candidata do PT em Cariacica

Presidente do PV de Cariacica declara apoio a rival da própria federação

Com apoio do governo e aliados, União confirma pré-candidatos no ES

Em clima de 'já ganhou' e críticas ao bolsonarismo, PT confirma pré-candidatos no ES

PL quer apoio de partido que também tem pré-candidato em Colatina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Prefeitura de Cariacica Eleições 2024 Eleições ES 2024 Eleições Municipais 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
José Darcy Arruda publica vídeo se despedindo da Polícia Civil do ES
Imagem de destaque
Kelly Key convoca fãs a fazer uma corrente de oração após marido sofrer AVC
Falha no controle aéreo suspende pousos e decolagens em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados