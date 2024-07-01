"Comigo só não estão os partidos dos extremos", diz Euclério Sampaio

Após uma disputa com 14 candidatos em 2020, da qual saiu vencedor, o prefeito de Cariacica Euclério Sampaio (MDB) conseguiu atrair antigos oponentes para o seu lado e deverá formar uma grande aliança para as Eleições 2024. Pré-candidato à reeleição, ele é categórico: "Comigo só não estão os partidos dos extremos."
A referência é clara. Além dele, só há outros dois pré-candidatos em Cariacica: Célia Tavares (PT), do partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e Ivan Bastos (PL), que integra a legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ambos, inclusive, fazem questão de ressaltar as respectivas lideranças partidárias para conquistar apoiadores, o que pode acender a polarização já observada em outras disputas.
Euclério diz que quer passar ao largo dos extremos da esquerda e da direita e que, com ele, já estão "15 ou 16 partidos". Mesmo que informalmente, o prefeito também tem apoio de lideranças de partidos de outras pré-candidaturas, a exemplo do ex-vereador César Lucas, presidente municipal do PV, cujo partido compõe a Federação Brasil da Esperança com o PT e o PCdoB.
Essas alianças, entretanto, só vão se confirmar após o período de convenções partidárias, programadas no calendário eleitoral para o período de 20 de julho a 5 de agosto. A reunião do MDB de Cariacica, legenda a que o prefeito está filiado, está prevista para o próximo dia 21.
Em busca do vice
A chapa de vereadores, segundo Euclério, já está fechada e conta com pelo menos 10 partidos na composição. Mas o vice ainda não está definido, o que só deve acontecer próximo da convenção, assim como no caso da pré-candidatura de Célia Tavares pela federação.
Questionado sobre Shymenne Benevicto de Castro, ex-secretária municipal de Governo e Recursos Humanos que aparece entre os cotados, Euclério esclarece que o nome para ocupar a cadeira de vice está em discussão e vai passar por uma análise criteriosa. "Quero um nome que possa ajudar o município, não só politicamente, mas que seja técnico", frisa.
Mas pelo menos um aspecto já está resolvido: a chapa para a prefeitura não será puro-sangue, quer dizer, apenas com o MDB na composição. Euclério garante que o vice será escolhido entre os partidos aliados ao projeto de reeleição.
Comigo só não estão os partidos dos extremos, diz Euclério Sampaio