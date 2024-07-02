Federação PT, PV e PCdoB resolve impasse sobre disputa em Vila Velha

Federação se uniu em torno do nome de Babá (PT) em Vila Velha Crédito: Reprodução Instagram

O martelo foi batido em uma reunião na noite de segunda-feira (1º), resolvendo um impasse criado no fim de maio, quando o PT divulgou individualmente o nome de Babá, enquanto o PV respondeu tornando público o desejo de lançar Frasson.

“Nós achamos por bem chegar num consenso mais tranquilo. O PT hoje é, para nós, uma tendência melhor a se trabalhar aqui em Vila Velha. É importante criar uma unidade”, avalia o presidente do PV em Vila Velha, Ricardo Pires, que também chegou a ser cotado para concorrer ao cargo.

Por lei, a junção entre as três legendas, estabelecida em 2022 mirando o pleito daquele ano, só poderá ser desfeita em 2026, uma vez que o acordo é válido por quatro anos. Se não fosse atingido um consenso sobre qual candidatura lançar, a decisão caberia a uma intervenção do órgão nacional.

Em conversa com A Gazeta, Sandra Frasson criticou os rumos da campanha: “Existe um jogo político para escolher o candidato. O foco não é a população. Eles optaram por me tirar porque eu coloco pautas que nenhum deles nunca colocou. O modelo político no Brasil condiciona a população a eleger políticos, não gestores”.

Ainda de acordo com ela, seu nome sofreu resistência com argumentos políticos: “Me tacharam como bolsonarista. Eu não sou bolsonarista e não sou lulista. Eu sou de resultados e estava tentando mostrar o que precisava ser feito”. Agora, ela pretende sair candidata a vereadora.

A economista relatou que está em Milão, na Itália, e seguirá para a capital portuguesa Lisboa. Na Europa, ela mantém reuniões sobre suas principais pautas de interesse, como mobilidade urbana pública e desenvolvimento econômico sustentável, que devem ser suas bandeiras de campanha.

Formação da chapa

O candidato a vice deverá ser do PCdoB, já que o PV não reivindicou indicar um nome do partido para compor a chapa majoritária no município canela-verde. “Não houve interesse. Nossa preocupação é em ter pessoas preparadas para o embate, debates, discussões aprofundadas. E muitas pessoas ficam receosas com a polarização que pode haver no município”, disse Ricardo Pires.

Inicialmente, o PCdoB indicaria a empresária Gabriela Batella, vice-presidente da legenda na cidade. Na noite de segunda-feira (1º), porém, ela mesma divulgou um comunicado retirando a intenção de concorrer, citando questões pessoais, como problemas de saúde da filha, além de pressões políticas.

“Ocorreram episódios que demandaram total atenção. Paralelamente, sofri muita pressão externa, um certo desleixo por ser mulher, pela minha postura aguerrida, firme, forte, de quem estava pronta para o debate e uma disputa eletiva. Foram pressões que entendo ser de um machismo estrutural, enraizado na nossa sociedade”, escreveu ela em seu perfil do Instagram.

Na publicação, ela ainda agradeceu ao pré-candidato Babá e à federação: “Desejo uma boa campanha, podendo contar com meu apoio”.

Com isso, o PCdoB estuda possíveis nomes para compor a chapa. O mais cotado no momento é o de um professor da rede estadual de ensino.

Busca por união de esquerda

Resolvido o embaraço interno, Babá pretende ampliar a união de esquerda, procurando a federação formada por Rede e PSOL, que lançou a pré-candidatura de Nícolas Trancho (PSOL).

“A gente respeita essa candidatura já lançada, mas também somos esquerda. Então, queremos ver se é possível algum alinhamento. Vamos buscar uma conversa”, disse.

O presidente do PSOL em Vila Velha, José Ailto Vargas da Rosa, relatou que houve um diálogo antes do lançamento da pré-candidatura de Babá: “No momento a gente não fecha a porta, mas nossas pré-candidaturas, tanto majoritária quanto proporcionais, já estão bem consolidadas. Estamos federados com a Rede e provavelmente viremos com chapa completa".