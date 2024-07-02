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Projeto

Vila Velha vai ganhar parque com quadras e área kids sob a alça da 3ª Ponte

Além de áreas de esporte e lazer, o projeto prevê a construção de um espaço para cães, estacionamento para carros, motos e bicicletas, espaço para motorhomes e aparelhos de academia ao ar livre
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

02 jul 2024 às 17:00

Publicado em 02 de Julho de 2024 às 17:00

Projeção de como ficará o Parque Linear no Canal da Costa
Projeção de como ficará o Parque Linear no Canal da Costa Crédito: Divulgação / Prefeitura de Vila Velha
O canal situado embaixo da alça da Terceira Ponte em Vila Velha será coberto para a construção de espaços de esporte e lazer. A construção do Parque Linear, sobre o Canal da Costa, contempla quadra poliesportiva, pista de skate, campo de futebol society, parque infantil e quadra de tênis.
Além das áreas de esporte e lazer, o projeto prevê a construção de um espaço para cães, estacionamento para carros, motos e bicicletas, espaço para motorhomes e aparelhos de academia ao ar livre.
A intervenção faz parte do projeto de qualificação do Canal da Costa, que teve seu processo de limpeza iniciado em 2013 pelo governo do Estado e, posteriormente, foi assumido pela prefeitura canela-verde, com a promessa do melhor escoamento das águas das chuvas.

Obras na orla de Ponta de Fruta e Interlagos

Além do projeto do Canal da Costa, segundo a Prefeitura de Vila Velha, a requalificação da orla de Ponta da Fruta, Nova Ponta da Fruta e Interlagos começa nesta terça-feira (2), com o anúncio da licitação das obras em um trecho de 6,5 quilômetros, com custo estimado em R$ 45 milhões, sendo R$ 30 milhões do governo estadual.
A administração municipal informou que a primeira parte do projeto prevê pavimentação, drenagem e urbanismo, com implantação de ciclovia nas avenidas Três, Atlântica, Antônio Leite, Sílvio Baratella e nas ruas Garoupa, da Uva, Maringá e ruas Dois e Três.

Projeto para Ponta da Fruta inclui chuveiros, parquinhos e ciclovia

O projeto completo da orla, que totaliza 32 quilômetros, foi dividido em três trechos:
  • Trecho 1: Nova Ponta da Fruta, Ponta da Fruta e Interlagos;
  • Trecho 2: Interlagos, Morada do Sol, Praia dos Recifes, Barra do Jucu e Jockey de Itaparica;
  • Trecho 3: Praia de Itaparica, Praia de Itapuã e Praia da Costa (que já possui orla urbanizada).
Questionada pela reportagem sobre os prazos para início e entrega das obras, a Prefeitura de Vila Velha informou só ser possível prever após a contratação da empresa, e explicou que o processo de licitação pode demorar até três meses, caso alguém entre com recurso.

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