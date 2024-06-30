Trecho da Norte Sul na Serra vai ser interditado para obras

Virar à direita na Rua Anchieta, que dá acesso ao Parque da Cidade e, depois, à esquerda na Rua Etiene Nunes de Matos.

Depois de entrar na Rua Etiene Nunes de Matos, os motoristas podem seguir para a Rua Nelcy Lopes Vieira, onde a preferência é para transportes coletivos, ou para a Avenida Lourival Nunes, via que contém três faixas de circulação e é a mais indicada para os demais veículos.