Um trecho da Rodovia Norte Sul vai ser interditado a partir de segunda-feira (1º) para obras de drenagem e recapeamento asfáltico entre os bairros Parque Residencial Laranjeiras e Jardim Limoeiro, na Serra. A previsão é que o bloqueio dure pelo menos 10 dias.
De acordo com a Prefeitura da Serra, a interdição será no sentido Vitória, entre o Parque da Cidade e a Cesan (Companhia Espírito-santense de Saneamento). Até então, a Secretaria de Obras da Serra (Seob) já executava o serviço de retirada da camada de asfalto antiga, só que durante a noite.
A partir do dia 1º, a rota alternativa para os condutores que seguem no sentido Vitória será a seguinte:
- Virar à direita na Rua Anchieta, que dá acesso ao Parque da Cidade e, depois, à esquerda na Rua Etiene Nunes de Matos.
- Depois de entrar na Rua Etiene Nunes de Matos, os motoristas podem seguir para a Rua Nelcy Lopes Vieira, onde a preferência é para transportes coletivos, ou para a Avenida Lourival Nunes, via que contém três faixas de circulação e é a mais indicada para os demais veículos.
E os ônibus?
Para as pessoas que utilizam o transporte público, as linhas de ônibus que circulam por esse trecho (515, 800, 506,504, 559, 572, 503 e 523) seguirão pelas ruas Anchieta e Etiene Nunes de Matos.
Os pontos de ônibus estarão posicionados na mesma direção quando comparados à sua posição atual.
Trecho da Norte Sul na Serra vai ser interditado para obras