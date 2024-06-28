Vitória contrata empresa para obras na orla do Canal de Camburi

Projeto do Canal de Camburi prevê instalação de marinas, quiosques e calçadas Crédito: Prefeitura de Vitória

Prefeitura de Vitória assinou o contrato com a empresa que vai elaborar o novo projeto e executar as obras no Canal de Camburi, na quinta-feira (27). O investimento é de R$ 219,9 milhões e o plano conta com a construção de quiosques, restaurantes, marinas, atracadouros, travessias e uma passarela, destinada aos pedestres, que vai conectar dois bairros da região.

A infraestrutura envolve cerca de 3,3 km de passeio público para pedestres e ciclistas, que será construído sobre a água, margeando as bordas do canal, com cerca 32.000 metros quadrados de área construída. O prazo é de 720 dias para execução da obra, após a assinatura da ordem de serviço.

Na margem norte, o projeto apresenta a criação da calçada de pedestres, uma praça para eventos e arquibancada, que vai conectar o solo com a água. Já na margem sul, parte da área será para a construção de duas edificações futuras para o uso comercial e também de uma peixaria.

O canal faz parte da região que está entre a a Ponte de Camburi e a Ponte da Passagem. O projeto de obras também planeja a construção de uma passarela que vai unir os bairros Santa Luzia e Pontal de Camburi. A primeira etapa do projeto vai começar na orla a partir da rua Alberto Bela Rosa, em Pontal, e o mesmo trecho ao Sul nos bairros Praia do Canto e Santa Luzia.

Veja imagens do projeto