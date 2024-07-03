PDT decide apoiar João Coser na disputa pela Prefeitura de Vitória

Após rodadas de conversas com quatro dos pré-candidatos à Prefeitura de Vitória, o Partido Democrático Brasileiro (PDT) decidiu apoiar o nome do ex-prefeito e deputado estadual João Coser (PT) na disputa para o comando da Capital nas Eleições 2024. Nas articulações, a legenda também havia se aproximado da deputada estadual Camila Valadão (Psol), da vice-prefeita Capitã Estéfane (Podemos) e do ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB). Mas, na votação entre os pré-candidatos a vereador do PDT, a maioria optou pelo petista.
Para cada pré-candidato, o PDT apresentou, durante os encontros, um documento intitulado “12 compromissos para a Vitória que queremos”, que pontua áreas consideradas prioritárias na cidade e que, conforme explica o partido, deveriam estar entre as principais ações do plano de governo de quem desejasse ter o apoio pedetista. Agora, no caso, Coser deverá abraçar as propostas que, entre outras áreas, tratam da educação, saúde, segurança e desenvolvimento econômico.
O presidente do diretório municipal do PDT, Junior Fialho, disse que Luiz Paulo e Capitã Estéfane também receberam votos, mas pesou a favor de Coser a estrutura que a campanha do PT pode oferecer para os pré-candidatos pedetistas. Agora, segundo ele, o ex-prefeito será procurado para alinhar o modo como a aliança vai se consolidar, particularmente em relação às propostas da carta-compromisso.
O disputado apoio do PDT é resultado da desistência do ex-deputado Sérgio Majeski, que seria o nome do partido na corrida eleitoral em Vitória. O ex-parlamentar não apenas desistiu de concorrer, como se desfiliou da legenda.
Para fortalecer a chapa de vereadores, o PDT decidiu pela composição com um pré-candidato que pudesse, então, assumir a intenção de atender as propostas da carta-compromisso.
Em Vitória, também são pré-candidatos o deputado estadual Capitão Assumção (PL) e o empresário Eduardo Ramlow (Avante), conhecido como Du Kawasaki. Mas não houve negociação deles com o PDT. Já o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) ainda não confirmou a pré-candidatura à reeleição.
PDT decide apoiar João Coser na disputa pela Prefeitura de Vitória