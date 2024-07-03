'Governo do ES apoia o projeto', diz prefeito de Viana sobre reeleição

Eleito em 2020 tendo como cabo eleitoral o então prefeito Gilson Daniel, que se tornou deputado federal depois em 2022, Wanderson Bueno (Podemos) oficializou sua pré-candidatura à reeleição à Prefeitura de Viana, buscando permanecer no cargo por mais quatro anos.
O evento de lançamento da pré-candidatura de Bueno ocorreu na segunda-feira (1º), momento em que também foram apresentados a apoiadores e correligionários os principais pontos de seu projeto de governo para a cidade.
O prefeito conversou com a reportagem de A Gazeta a respeito dos caminhos que pretende traçar e das costuras políticas feitas até agora em busca da consolidação de sua candidatura nas eleições 2024. Entre os pontos já concretizados em seu projeto, conforme Wanderson destaca, está o apoio do governo do Estado à chapa majoritária encabeçada por ele.
"Em 2022 me dediquei a ajudar o projeto de reeleição do governador (Renato Casagrande). Inclusive, tirei férias para poder me dedicar a isso. Temos uma aliança sólida e não tenho dúvidas de que o governo estará no apoio ao nosso projeto", pontua Bueno.
O Podemos, de Bueno, é presidido em âmbito estadual por Gilson Daniel. A sigla compõe a base aliada ao Palácio Anchieta, embora, nas eleições municipais, alguns nomes filiados ao partido estejam apoiando pré-candidaturas opositoras ao governo estadual. É o caso da corrida eleitoral em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, em que mesmo o PSB, legenda de Casagrande, tendo pré-candidatura posta, o Podemos está optando por apoiar, por meio de toda sua chapa de pré-candidatos a vereador da cidade, o nome do Republicanos, declaradamente opositor ao projeto socialista no município cachoeirense.
Bueno reconhece a importância do presidente do Podemos em sua trajetória até a chegada ao cargo de prefeito de Viana. No entanto, é enfático ao garantir que sua gestão é feita de maneira independente, sem qualquer influência do antecessor.
"Gilson foi meu principal cabo eleitoral de 2020, e hoje ele ocupa um papel importante, que é representar o município na Câmara dos Deputados e a nossa relação política é excelente. Inclusive, ele estará no nosso projeto de reeleição em 2024", frisa.
A pré-candidatura de Wanderson à reeleição conta, atualmente, com apoio do PSB, PP, MDB, Republicanos e PRD, além de sua legenda, o Podemos. Ainda conforme o prefeito, o vice em sua chapa só deverá ser anunciado durante o período de convenções partidárias, previsto para começar em 20 de julho e ir até 5 de agosto.
Até o momento, a disputa pela Prefeitura de Viana, além de Bueno, tem apenas mais um nome confirmado como pré-candidato: o presidente do Partido Verde (PV) no Espírito Santo, Fabrício Machado.