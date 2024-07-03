Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2024

'Governo do ES apoia o projeto', diz prefeito de Viana sobre reeleição

Eleito em 2020 como sucessor do deputado federal Gilson Daniel, Wanderson Bueno garante que o parlamentar do Podemos não tem influência em sua gestão
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

03 jul 2024 às 14:29

Publicado em 03 de Julho de 2024 às 14:29

Wanderson Bueno, prefeito de Viana
Wanderson Bueno vai buscar a reeleição na Prefeitura de Viana Crédito: Vitor Jubini
Eleito em 2020 tendo como cabo eleitoral o então prefeito Gilson Daniel, que se tornou deputado federal depois em 2022,  Wanderson Bueno (Podemos) oficializou sua pré-candidatura à reeleição à Prefeitura de Viana, buscando permanecer no cargo por mais quatro anos.
O evento de lançamento da pré-candidatura de Bueno ocorreu na segunda-feira (1º), momento em que também foram apresentados a apoiadores e correligionários os principais pontos de seu projeto de governo para a cidade.
O prefeito conversou com a reportagem de A Gazeta a respeito dos caminhos que pretende traçar e das costuras políticas feitas até agora em busca da consolidação de sua candidatura nas eleições 2024. Entre os pontos já concretizados em seu projeto, conforme Wanderson destaca, está o apoio do governo do Estado à chapa majoritária encabeçada por ele.

Veja Também

Dados inéditos: mais de 1,5 mil quilombolas no ES votam nas eleições de 2024

"Em 2022 me dediquei a ajudar o projeto de reeleição do governador (Renato Casagrande). Inclusive, tirei férias para poder me dedicar a isso. Temos uma aliança sólida e não tenho dúvidas de que o governo estará no apoio ao nosso projeto", pontua Bueno.
O Podemos, de Bueno, é presidido em âmbito estadual por Gilson Daniel. A sigla compõe a base aliada ao Palácio Anchieta, embora, nas eleições municipais, alguns nomes filiados ao partido estejam apoiando pré-candidaturas opositoras ao governo estadual. É o caso da corrida eleitoral em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, em que mesmo o PSB, legenda de Casagrande, tendo pré-candidatura posta, o Podemos está optando por apoiar, por meio de toda sua chapa de pré-candidatos a vereador da cidade, o nome do Republicanos, declaradamente opositor ao projeto socialista no município cachoeirense.
Bueno reconhece a importância do presidente do Podemos em sua trajetória até a chegada ao cargo de prefeito de Viana. No entanto, é enfático ao garantir que sua gestão é feita de maneira independente, sem qualquer influência do antecessor.
"Gilson foi meu principal cabo eleitoral de 2020, e hoje ele ocupa um papel importante, que é representar o município na Câmara dos Deputados e a nossa relação política é excelente. Inclusive, ele estará no nosso projeto de reeleição em 2024", frisa.
A pré-candidatura de Wanderson à reeleição conta, atualmente, com apoio do PSB, PP, MDB, Republicanos e PRD, além de sua legenda, o Podemos. Ainda conforme o prefeito, o vice em sua chapa só deverá ser anunciado durante o período de convenções partidárias, previsto para começar em 20 de julho e ir até 5 de agosto.
Até o momento, a disputa pela Prefeitura de Viana, além de Bueno, tem apenas mais um nome confirmado como pré-candidato: o  presidente do Partido Verde (PV) no Espírito Santo, Fabrício Machado.

Veja Também

Com campanha ‘família raiz’, PL aposta em ex-diretor do Incaper em Linhares

PDT decide apoiar João Coser na disputa pela Prefeitura de Vitória

ES bate recorde de eleitores; veja o perfil de quem vai votar em 2024

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições espírito santo Partido Político Viana Prefeito Prefeitura de Viana Eleições 2024 Eleições ES 2024 Eleições Municipais 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados