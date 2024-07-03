'Governo do ES apoia o projeto', diz prefeito de Viana sobre reeleição

Wanderson Bueno vai buscar a reeleição na Prefeitura de Viana Crédito: Vitor Jubini

O evento de lançamento da pré-candidatura de Bueno ocorreu na segunda-feira (1º), momento em que também foram apresentados a apoiadores e correligionários os principais pontos de seu projeto de governo para a cidade.

A Gazeta a respeito dos caminhos que pretende traçar e das costuras políticas feitas até agora em busca da consolidação de sua candidatura nas O prefeito conversou com a reportagem dea respeito dos caminhos que pretende traçar e das costuras políticas feitas até agora em busca da consolidação de sua candidatura nas eleições 2024 . Entre os pontos já concretizados em seu projeto, conforme Wanderson destaca, está o apoio do governo do Estado à chapa majoritária encabeçada por ele.

"Em 2022 me dediquei a ajudar o projeto de reeleição do governador (Renato Casagrande). Inclusive, tirei férias para poder me dedicar a isso. Temos uma aliança sólida e não tenho dúvidas de que o governo estará no apoio ao nosso projeto", pontua Bueno.

Bueno reconhece a importância do presidente do Podemos em sua trajetória até a chegada ao cargo de prefeito de Viana. No entanto, é enfático ao garantir que sua gestão é feita de maneira independente, sem qualquer influência do antecessor.

"Gilson foi meu principal cabo eleitoral de 2020, e hoje ele ocupa um papel importante, que é representar o município na Câmara dos Deputados e a nossa relação política é excelente. Inclusive, ele estará no nosso projeto de reeleição em 2024", frisa.

A pré-candidatura de Wanderson à reeleição conta, atualmente, com apoio do PSB, PP, MDB, Republicanos e PRD, além de sua legenda, o Podemos. Ainda conforme o prefeito, o vice em sua chapa só deverá ser anunciado durante o período de convenções partidárias, previsto para começar em 20 de julho e ir até 5 de agosto.