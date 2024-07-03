PSB terá vice na chapa do PSD após desistência de atual prefeito em Fundão

Anderson Pedroni é pré-candidato à Prefeitura de Fundão pelo PSD Crédito: Divulgação

Escolhido pelo grupo formado por quatro partidos da base governista no município para disputar o pleito, Pedroni afirma que foi surpreendido com a notícia de que Gil não tentaria a reeleição. Após conversas sobre a pré-candidatura, as legendas aliadas, que são também PSDB e União Brasil, concordaram em ter um vice indicado pela sigla do atual prefeito.

“Em nome do reconhecimento de tudo que o governo tem feito para o nosso município e para manter essa parceria, foi consenso de todos os partidos que compõem o nosso arco de aliança que o vice seria indicado pelo PSB”, afirma o pré-candidato do PSD.

Apesar de ainda não ter indicado um nome, o presidente estadual do PSB, Alberto Gavini, em conversa com A Gazeta, confirmou que a vaga de vice é do partido. Segundo ele, a decisão de Gil de não tentar a reeleição foi pessoal, e não partidária. “Pelo partido ele (Gil) seria pré-candidato (à reeleição)”, afirmou Gavini.