PSB terá vice na chapa do PSD após desistência de atual prefeito em Fundão

No comando de Fundão pelos últimos quatro anos, o PSB, do governador Renato Casagrande, vai emplacar o pré-candidato a vice na chapa do PSD nas Eleições 2024, após a desistência do atual prefeito, Gil, de tentar a reeleição. O partido socialista já havia declarado apoio à pré-candidatura do ex-prefeito interino Anderson Pedroni, tido como “sucessor de Gil”. Agora o acordo que envolve a composição da chapa foi confirmado.
Escolhido pelo grupo formado por quatro partidos da base governista no município para disputar o pleito, Pedroni afirma que foi surpreendido com a notícia de que Gil não tentaria a reeleição. Após conversas sobre a pré-candidatura, as legendas aliadas, que são também PSDB e União Brasil, concordaram em ter um vice indicado pela sigla do atual prefeito.
“Em nome do reconhecimento de tudo que o governo tem feito para o nosso município e para manter essa parceria, foi consenso de todos os partidos que compõem o nosso arco de aliança que o vice seria indicado pelo PSB”, afirma o pré-candidato do PSD.
Apesar de ainda não ter indicado um nome, o presidente estadual do PSB, Alberto Gavini, em conversa com A Gazeta, confirmou que a vaga de vice é do partido. Segundo ele, a decisão de Gil de não tentar a reeleição foi pessoal, e não partidária. “Pelo partido ele (Gil) seria pré-candidato (à reeleição)”, afirmou Gavini.
A composição estabelece no município uma disputa entre aliados do governo, visto que o Podemos, também da base de Casagrande, deve concorrer à prefeitura com Eleazar Lopes. O cenário tem ainda outros dois pré-candidatos confirmados: Aelcio Peixoto, do PL, que terá uma chapa puro-sangue; e Edinho Onofre, do PT, que ainda não definiu quem concorrerá ao cargo de vice.