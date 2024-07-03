Neucimar Fraga busca vice militar para disputar eleição em Vila Velha

Neucimar Fraga é pré-candidato à Prefeitura de Vila Velha Crédito: Divulgação

O ex-prefeito Neucimar Fraga (PP) busca um nome militar para ser o vice de sua pré-candidatura em Vila Velha . O movimento mira atrair partidos e eleitores de direita, que neste momento têm como principal opção Coronel Ramalho (PL).

Neucimar já mantém conversas com instituições militares em busca de um companheiro de chapa. A ideia é que o escolhido se filie a outro partido, que esteja disposto a se coligar com o PP na disputa.

Se a estratégia se concretizar, possibilitará que a campanha de Neucimar reforce seu posicionamento à direita, o que já está sendo destacado em diversas oportunidades. Durante uma agenda em Brasília na terça-feira (2), por exemplo, o pré-candidato compartilhou uma foto ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), o mais votado do Brasil em 2022.