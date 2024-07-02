Rede abre mão de vice e Psol deve ter chapa puro-sangue em Vila Velha

O professor Nícolas Trancho, como cabeça de chapa, e o advogado Artur Depizzol, como vice, devem formar uma pré-candidatura puro-sangue do Psol à Prefeitura de Vila Velha. A Rede, que também compõe a federação, abriu mão de indicar um postulante ao cargo de vice-prefeito.
Trancho é professor de Geografia, servidor da prefeitura canela-verde e leciona na rede estadual. Também já foi conselheiro tutelar e é vice-presidente da Associação de Moradores do Bairro Araçás. Depizzol é advogado, presidente da Comissão de Diversidade e Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Vila Velha e militante da causa LGBTQIAPN+.
Nesta terça-feira (2), o pré-candidato do PT, João Batista Gagno, o Babá, disse que respeita a pré-candidatura de Nícolas Trancho, mas que gostaria de iniciar conversas buscando unificar os partidos da esquerda, já que sua chapa também reúne PV e PCdoB na Federação Brasil da Esperança.
Em contato com A Gazeta, o presidente do Psol em Vila Velha, José Ailto Vargas da Rosa, disse que houve um diálogo antes do lançamento da pré-candidatura de Babá, mas que a intenção do partido é manter a chapa própria: “No momento, a gente não fecha a porta, mas nossas pré-candidaturas, tanto majoritária quanto proporcionais, já estão bem consolidadas. Estamos federados com a Rede e provavelmente viremos com chapa completa".