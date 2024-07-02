Rede abre mão de vice e Psol deve ter chapa puro-sangue em Vila Velha

Trancho é professor de Geografia, servidor da prefeitura canela-verde e leciona na rede estadual. Também já foi conselheiro tutelar e é vice-presidente da Associação de Moradores do Bairro Araçás. Depizzol é advogado, presidente da Comissão de Diversidade e Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Vila Velha e militante da causa LGBTQIAPN+.

Em contato com A Gazeta, o presidente do Psol em Vila Velha, José Ailto Vargas da Rosa, disse que houve um diálogo antes do lançamento da pré-candidatura de Babá, mas que a intenção do partido é manter a chapa própria: “No momento, a gente não fecha a porta, mas nossas pré-candidaturas, tanto majoritária quanto proporcionais, já estão bem consolidadas. Estamos federados com a Rede e provavelmente viremos com chapa completa".