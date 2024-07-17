Valdemar Costa Neto vem ao ES para se reunir com pré-candidatos do PL

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, chega ao Espírito Santo na próxima sexta-feira (19), para se reunir com a executiva estadual da legenda e com os pré-candidatos da sigla que devem disputar as eleições deste ano no Estado.
Interlocutores do partido disseram que a iniciativa de vir ao Espírito Santo foi do próprio Valdemar, que quer conhecer os pré-candidatos aos cargos de prefeito e vereador nos municípios capixabas.
O presidente do PL tem três encontros planejados no Estado, começando por Cachoeiro de Itapemirim, no Sul capixaba, às 9h da manhã. Depois, ele segue para Vila Velha, onde se reúne com os pré-candidatos às 13h. Linhares, na Região Norte, é a última parada de Costa Neto, às 16h.
Ao todo, o PL tem convenções marcadas em 29 cidades capixabas. Confira abaixo.
- 20/07 8h - Marechal Floriano
- 20/07 14h - Santa Teresa
- 20/07 15h - Ibiraçu
- 20/07 16h - Mucurici
- 21/07 09h - Guacuí
- 22/07 18h30 - Ibitirama
- 22/07 19h - Piúma
- 23/07 18h30 - Fundão
- 24/07 19h - Conceição do Castelo
- 25/07 18h - Jaguaré
- 25/07 18h30 - Anchieta
- 26/07 16h - Rio Bananal
- 26/07 19h - Cariacica
- 26/07 19h - Ibatiba
- 27/07 9h - Vitória
- 27/07 15h - Serra
- 28/07 9h - Domingos Martins
- 31/07 19h30 - Venda Nova
- 31/07 19h30 - Vila Pavão
- 1/08 18h - Santa Maria de Jetibá
- 1/08 19h30 - Afonso Cláudio
- 2/08 15h - Itaguaçu
- 2/08 19h - Colatina
- 2/08 19h30 - Viana
- 3/08 9h - Vila Velha
- 3/08 9h - Atílio Vivacqua
- 3/08 14h - Itapemirim
- 3/08 16h - Marataízes
- 3/08 19h - Cachoeiro de Itapemirim