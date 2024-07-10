Saiba quem são os pré-candidatos a prefeito em Cariacica

A atual conjuntura política provocou uma mudança na intenção dos partidos de se colocarem na disputa à Prefeitura de Cariacica nas Eleições 2024. Enquanto no pleito de 2020 havia 14 nomes concorrendo, para este ano apenas três se apresentaram como pré-candidatos ao comando do Executivo municipal até o momento. Nessa curta lista estão o prefeito Euclério Sampaio (MDB), que vai tentar a reeleição, Célia Tavares (PT) e Ivan Bastos (PL), que também participaram da votação de quatro anos atrás.
Às vésperas das convenções, quando serão definidos os candidatos que vão disputar as Eleições 2024, A Gazeta fez um levantamento com dirigentes partidários e lideranças do município, além dos próprios pré-candidatos, para mostrar o cenário que vem se desenhando até o momento para a disputa em Cariacica.
Até o final desta semana, serão publicados os perfis dos interessados na disputa nas maiores cidades do Espírito Santo. Para acompanhar a cobertura, basta acessar a nossa página especial das Eleições 2024.
O novo cenário desenhado no município deve-se ao fato de Euclério ter conseguido atrair o apoio da maioria dos partidos para o seu projeto de reeleição. Ele já contabiliza 15 legendas, incluindo o MDB ao qual se filiou em 2023, e espera consolidar essa ampla base de sustentação no período de convenções, de 20 de julho a 5 de agosto.
Mesmo com menos peças se movimentando no tabuleiro político, Célia Tavares, pré-candidata da Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB), acredita na força das siglas que integram o seu grupo somada à de partidos que já manifestaram apoio a sua candidatura, como Psol e Rede.
É na liderança do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que o pré-candidato do partido em Cariacica, Ivan Bastos, se apoia e acredita ter chances de avançar na disputa. Dos três nomes que vislumbram administrar Cariacica de 2025 a 2028, ele é o único que já definiu a composição da chapa majoritária, com a indicação de Pâmmela Fiorio (PRTB) para vice. Confira abaixo o perfil de todos eles: