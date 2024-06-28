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Eleições 2024

'Vice será definido perto da convenção', diz pré-candidata do PT em Cariacica

Célia Tavares, da Federação que reúne PT, PV e PCdoB, afirma que o momento atual é para escolher quem vai concorrer a uma vaga na Câmara Municipal
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

28 jun 2024 às 16:52

Publicado em 28 de Junho de 2024 às 16:52

Célia Tavares lançada pré-candidata pelo PT a Prefeitura de Cariac
Célia planeja fortalecer sua estratégia de atuação junto às comunidades de Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros
Após ter o nome confirmado na última semana para ser a pré-candidata da Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB) na disputa pela Prefeitura de Cariacica, a professora universitária Célia Tavares (PT) planeja fortalecer sua estratégia de atuação junto às comunidades. Mesmo antes de outras decisões indispensáveis para efetivamente concorrer nas eleições 2024. O nome do vice, por exemplo, ainda não entrou em discussão. 
Célia explica que, a princípio, a federação estava concentrada para chegar a um consenso sobre quem iria encabeçar a chapa. A professora já figurava como opção do PT desde o ano passado, mas o PV também havia feito a indicação do ex-vereador Heliomar Novais como alternativa. Na última quarta-feira (26), os partidos decidiram pela pré-candidatura da petista porque, em uma federação, só pode haver um nome para concorrer na majoritária. 
Questionada sobre as divergências, Célia as considera naturais e do jogo político, ressaltando que segue aberta ao diálogo. Agora, segundo ela, o grupo discute a composição da chapa de vereadores, que deverá ter representantes das três legendas.

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"O nome do vice não foi pautado ainda. A federação acabou de bater martelo sobre o meu nome. Vamos, então, discutir os vereadores e, depois, como terceiro ponto, o vice. A definição deve sair mais perto da convenção", pontua Célia. As convenções partidárias, quando as legendas definem as candidaturas, serão realizadas de 20 de julho a 5 de agosto. 
Paralelamente a esses debates, Célia planeja outras discussões, mas com a comunidade. Ela diz que, a partir desta semana, equipes vão para as 14 regiões do município realizar encontros com lideranças e moradores para que indiquem suas demandas. Com as informações coletadas, a ideia é preparar o plano de governo baseado nas necessidades da população. 
Mas a professora diz que já tem conversado bastante com as pessoas e, também como moradora do município, identifica o que precisa de um olhar mais atento da administração pública, como a saúde, educação e limpeza urbana. Essas são áreas que, afirma Célia, serão prioridade em um eventual mandato, bem como ações para a juventude e o desenvolvimento econômico e social de Cariacica. 

"Terceiro Turno"

Célia havia concorrido à Prefeitura de Cariacica em 2020, foi para o segundo turno, mas perdeu a eleição para Euclério Sampaio (MDB). O prefeito vai tentar a reeleição e, para a professora, a disputa deste ano vai ser como a edição de um "terceiro turno."
Isso porque, se na eleição passada havia 14 nomes pleiteando comandar o município, para 2024 boa parte dos partidos já manifestou apoio a Euclério e para enfrentá-lo, até o momento, há apenas Célia e o candidato do PL, Ivan Bastos. 
Além dos partidos que compõem a Federação Brasil da Esperança, Célia conta com a aliança da Rede e do Psol. Ivan, por sua vez, está formando chapa com o PRTB. 
Com o número reduzido de concorrentes, a pré-candidata do PT acredita em um enfrentamento mais direto, como ocorreu no segundo turno de 2020. 
Nessa briga, Célia carrega a força de lideranças do partido no Estado, como o deputado federal Helder Salomão e o senador Fabiano Contarato, e, claro, espera que o fato de o PT ter chegado novamente à Presidência da República possa contribuir, de maneira positiva, para a sua eleição. 
"Eu sou a candidata do governo Lula, que está consertando este país, que salvou a democracia. Vamos mostrar para a população a nossa capacidade de gestão, de planejamento e, enquanto aliada do governo, a possibilidade de trazer mais recursos federais para Cariacica. Nosso projeto de gestão é por uma cidade que ofereça serviços de qualidade e pela manutenção da democracia", destaca Célia. 
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