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Eleições 2024

Capitã Estéfane e Kawasaki se reúnem por possível aliança em Vitória

Os dois pré-candidatos se reuniram e falaram dos interesses políticos e da possibilidade de formar chapa, composta por Podemos e Avante
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

27 jun 2024 às 19:23

Publicado em 27 de Junho de 2024 às 19:23

Du Kawasaki (Avante), Gilson Daniel (Podemos) e Capitã Estéfane (Podemos)
Du Kawasaki, Gilson Daniel e Capitã Estéfane se reuniram na quarta-feira (26) Crédito: Redes sociais
Os pré-candidatos Capitã Estéfane (Podemos) e Du Kawasaki (Avante) se reuniram na quarta-feira (26) e conversaram sobre uma possível aliança entre as duas legendas na disputa pela Prefeitura de Vitória. O encontro contou com a participação do presidente estadual do Podemos, o deputado federal Gilson Daniel, e uma das pautas lançadas na mesa foi a possibilidade de os partidos se unirem em busca de um tempo maior na campanha eleitoral na televisão.
A disputa pelo comando do Executivo municipal ganhou mais um nome nesta semana, após o empresário Eduardo Ramlow, conhecido como Du Kawasaki, divulgar sua pré-candidatura pelo partido que ele mesmo preside na Capital, o Avante. O apelido do empresário vem da marca que dá nome à loja de motos dele, localizada na Enseada do Suá.
Em conversa com A Gazeta nesta quinta-feira (27), Estéfane disse que o encontro com o empresário foi para “fazer a abertura de portas entre os dois partidos”. “Nós saímos pré-candidatos, mas com a possibilidade de lá na frente voltar a conversar e fazer uma caminhada conjunta”, disse a vice-prefeita de Vitória.
Segundo Estéfane, o empresário apresentou as justificativas que o fazem se manter pré-candidato, mas sinalizou durante a reunião que, dependendo do cenário político na Capital mais adiante, pode fazer uma caminhada conjunta com ela. Uma das possibilidades é a capitã manter a pré-candidatura como prefeita e Kawasaki entrar como vice.
Antes de ir para o Avante, Du estava no PP, por aproximação com o deputado federal Da Vitória e com Marcos Vicente, secretário de Estado de Saneamento. A saída aconteceu porque o parlamentar sinalizou que o partido não lançaria candidato a prefeito e buscava indicar um vice para Lorenzo Pazolini (Republicanos).
Estrategista do Avante, o empresário Aldeci Carvalho disse que no decorrer da conversa na quarta-feira (26) foi falado sobre a possibilidade de o partido se juntar com o Podemos para agregarem maior estrutura e tempo de televisão. “O diálogo ficou aberto”, frisa.
O Podemos ainda realiza conversas em busca do apoio de outros partidos em Vitória e de um nome para vice na chapa encabeçada pela capitã. Na última segunda-feira (24), Kawasaki disse que o Avante conversava com três partidos e que, em um eventual afunilamento do cenário de candidatos, ele apoiaria apenas siglas de centro-direita e de direita. É o caso do Podemos.
A pré-candidata afirmou que a escolha do vice tem sido bem criteriosa, tendo em vista o afastamento entre ela e Pazolini nos últimos anos. “Quero uma pessoa que de fato me ajude tanto a pensar como executar as coisas. Temos um pensamento de complementação, para não ocorrer o que aconteceu comigo. O primeiro passo é a pessoa ter interesse. Depois, depende das conversas partidárias”, pontua.
Gilson Daniel afirmou que a pré-candidatura da Capitã Estéfane em Vitória é uma alternativa que o Podemos está apresentando para a cidade. “Uma mulher jovem, preparada e que está conectada com as reais necessidades do munícipio. Estamos dialogando com partidos, como o Avante, discutindo ideias e projetos para o desenvolvimento de Vitória”.
Além de Kawasaki e Estéfane, são confirmados como pré-candidatos, até agora, os deputados estaduais Camila Valadão (Psol)Capitão Assumção (PL) e João Coser (PT), além do ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB). Pazolini integra a lista como cotado, pois ainda não confirmou oficialmente se vai entrar na disputa.
Capitã Estéfane e Kawasaki se reúnem por possível aliança em Vitória

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