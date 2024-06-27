Após empurrões em aeroporto, Gilvan da Federal desafia Marcos do Val para luta no ringue

Uma semana após trocarem empurrões no Aeroporto Internacional de Vitória , no Espírito Santo, o deputado federal Gilvan da Federal (PL-ES) chamou o senador Marcos do Val (Podemos-ES) para uma briga em um ringue profissional. O convite foi feito em discurso no plenário da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 26. Veja o vídeo abaixo:

O deputado federal Gilvan da Federal (PL-ES) chamou o senador Marcos do Val (Podemos-ES) para o ringue durante discurso no plenário da Câmara nesta quarta-feira, 26. O desafio foi feito após os dois trocarem empurrões no Aeroporto de Vitória na última quinta-feira, 20. pic.twitter.com/xhx34lHjXB — Política Estadão (@EstadaoPolitica) June 26, 2024

O deputado federal Gilvan da Federal (PL-ES) chamou o senador Marcos do Val (Podemos-ES) para o ringue durante discurso no plenário da Câmara nesta quarta-feira, 26. O desafio foi feito após os dois trocarem empurrões no Aeroporto de Vitória na última quinta-feira, 20.

"Eu desafio em qualquer academia, que é o lugar certo, pode marcar. Em qualquer modalidade, no boxe, no MMA, no vale-tudo, eu estou à disposição. O que é chato é, dentro do aeroporto, um senador e um deputado quase sair em vias de fato porque é um senador desequilibrado", afirmou Gilvan da Federal.

Ao Estadão, o senador Marcos do Val afirmou que não vai se manifestar.

Gilvan e Marcos do Val trocaram empurrões na última quinta-feira, 20, em um saguão do aeroporto da capital capixaba. O embate aconteceu após os dois trocarem xingamentos na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Após a confusão no aeroporto, o deputado afirmou que teria reagido a uma tentativa de intimidação e, pelas redes sociais, chamou o senador de "traidor" e "Swat da Shopee".

"O senador que disse que 'o Bolsonaro o chamou pra dar um golpe' e que 'detestava ser chamado de senador bolsonarista' veio tentar ofender a mim e ao senador Magno Malta. Mexeu com o cara errado, 'Swat' da Shopee. Não recuo pra traidor 1cm". A Swat é a tropa de elite americana para a qual Do Val afirma que já deu treinamentos.

Também pelas redes sociais, Marcos do Val disse que Gilvan teria retomado a discussão no saguão do aeroporto e o empurrado. O senador diz que revidou com um tapa no peito do deputado.