Partidos começam a escolher candidatos no ES neste sábado (20); veja datas

Calendário Eleitoral determina prazo para que partidos chancelem candidaturas. Crédito: Freepik

Os encontros para definir quais pré-candidatos vão, de fato, participar das Eleições 2024 e aparecer nas urnas em outubro começam neste sábado (20). Durante as convenções, que podem ser realizadas até 5 de agosto, os filiados aos partidos devem chancelar as candidaturas e registrar, em ata, após votação interna, uma lista com todos os nomes que vão disputar os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores nos municípios.

Além disso, as legendas também discutem e batem o martelo sobre as alianças formadas durante a pré-campanha, oficializando as coligações que, neste pleito, são válidas apenas para a disputa majoritária — ou seja, para o cargo de prefeito. O mesmo vale para as federações que, por lei, devem atuar como um único partido por pelo menos quatro anos, seja em período eleitoral ou não, e definir os representantes de todo o grupo de partidos.

Para você possa acessar com facilidade as datas destas e das demais reuniões, também na Serra, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Colatina, das legendas que possuem pré-candidatos às prefeituras, basta seguir nesta reportagem de A Gazeta.

Ao final, é possível conferir em uma tabela quando acontecem, nestes municípios, os encontros de cada partido, assim como os locais e horários de cada um (alguns diretórios municipais ainda não agendaram os eventos e, por isso, o texto segue em atualização).

Vitória

Na capital capixaba, quase todas as legendas que visam o comando da prefeitura já definiram as datas dos encontros. O primeiro será uma megaconvenção com as sete legendas aliadas do governo do Estado, o G-7, que acontecerá neste sábado (20). A federação PSDB e Cidadania, que tem como pré-candidato o ex-prefeito da cidade Luiz Paulo Vellozo , o União Brasil, que indicou Victor Ricciardi para vice, e os partidos PSB, MDB, PSD e PMB vão se reunir para oficializar a chapa candidata no Centro de Convenções de Vitória, às 9h.

No dia seguinte, Psol e Rede, federados desde 2022, agrupam os filiados de ambos os partidos para confirmar a candidatura da deputada estadual Camila Valadão e Macaciel Jonas Breda, que concorrerá ao cargo de vice-prefeito . Já na próxima semana, no dia 27 de julho, é a vez do PL, que tem como pré-candidato o também parlamentar Capitão Assumção , bater o martelo e oficializar as chapas para o pleito.

Para agosto foram agendadas as convenções do PT, que compõe com PV e PCdoB a Federação Brasil da Esperança, e do Republicanos. No dia 3, enquanto os petistas devem confirmar o nome do ex-prefeito João Coser na disputa pelo cargo de prefeito de Vitória, é provável que o atual chefe do Executivo municipal, Lorenzo Pazolini , anuncie, enfim, a tentativa de reeleição

Vila Velha

O PSDB, que tem como pré-candidato ao cargo majoritário o presidente municipal do partido, Maurício Gorza, realiza o encontro com seus filiados no dia 21 de julho, próximo domingo. Já a Federação Brasil da Esperança deve formalizar a chapa encabeçada pelo ex-vereador João Batista Gagno Intra, o Babá (PT), na noite de 29 de julho.

A convenção seguinte acontece dia 31 de julho. Nessa data, filiados ao Psol e à Rede se reúnem para decidir se os psolistas Nícolas Trancho e Artur Depizzol realmente vão disputar os cargos de prefeito e vice e definir quais nomes tentarão uma vaga na Câmara Municipal. Na mesma semana, no dia 3, é a vez do PL realizar o encontro que deve homologar a candidatura de Coronel Ramalho para o pleito de outubro e também do partido representado pelo ex-deputado federal Neucimar Fraga, o PP.

Cariacica

A confirmação da chapa dos aliados PL e PRTB, que tem o pastor Ivan Bastos como pré-candidato a prefeito e Pâmella Fiorio a vice, está agendada para o dia 26 de julho. Já o encontro dos partidos federados PT, PV e PCdoB ocorrerá no primeiro domingo de agosto, dia 4.

Serra

A Federação composta por PT, PV e PCdoB reúne seus filiados para confirmar os representantes do grupo nas eleições, no dia 3 de agosto. Ao cargo de prefeito, o nome escolhido é o do ex-deputado estadual Professor Roberto Carlos (PT), que avalia ter uma vice mulher

O Novo, que pretende concorrer ao comando do município com o empresário Wylson Zon, agendou a convenção para o dia 28 de julho. Já o PDT, que conta com o sucessor de Sérgio Vidigal, atual chefe do Executivo que decidiu não tentar a reeleição, Weverson Meireles, ainda não definiu a data do encontro, assim como o PP, que tem como pré-candidato o ex-prefeito Audifax Barcelos.

Cachoeiro de Itapemirim

Em Cachoeiro, quatro das cinco legendas com nomes confirmados para a disputa de outubro definiram as datas das convenções. O PP, que tem como pré-candidato a prefeito o deputado estadual Theodorico Ferraço e a vice o vereador Júnior Corrêa (Novo), confirma a chapa na manhã do próximo dia 27. Em 1 de agosto, filiados ao Republicanos devem chancelar a candidatura do advogado Diego Libardi e, na mesma data, petistas se reúnem para confirmar o nome do pré-candidato Carlos Casteglione.

Dois dias depois, 3 de agosto, é a vez do vereador Léo Camargo, representante do PL, ter a confirmação de sua chapa nas eleições municipais. Já o partido do governador Renato Casagrande , o PSB, que quer disputar o comando da cidade com a ex-secretária de Obras de Cachoeiro, Lorena Vasques, ainda não agendou o encontro com seus filiados.

Linhares

A primeira convenção no município do Norte do Estado que deve chancelar um candidato à prefeitura é a do Podemos. No dia 25 de julho, o deputado estadual Lucas Scaramussa deve ser chancelado pelos seus correligionários e anunciar a composição das chapas majoritária e proporcional.

No dia 31 do mesmo mês, PP, representado pelo ex-deputado estadual Marcos Garcia, realiza o encontro com os filiados para decidir se mantém a candidatura própria para o pleito. Já no último dia permitido para a realização do evento, 5 de agosto, petistas e filiados às legendas federadas, PV e PCdoB, se reúnem para confirmar o ex-prefeito Zé Carlos Elias nas urnas em outubro.

Até o momento, seguem indefinidas as datas das convenções partidárias do Republicanos, que busca continuar no comando de Linhares com Bruno Marianelli , e do PL, que tem como pré-candidato o produtor rural Maurinho Rossoni.

Colatina