Partidos começam a escolher candidatos no ES neste sábado (20); veja datas

Os encontros para definir quais pré-candidatos vão, de fato, participar das Eleições 2024 e aparecer nas urnas em outubro começam neste sábado (20). Durante as convenções, que podem ser realizadas até 5 de agosto, os filiados aos partidos devem chancelar as candidaturas e registrar, em ata, após votação interna, uma lista com todos os nomes que vão disputar os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores nos municípios.
Além disso, as legendas também discutem e batem o martelo sobre as alianças formadas durante a pré-campanha, oficializando as coligações que, neste pleito, são válidas apenas para a disputa majoritária — ou seja, para o cargo de prefeito. O mesmo vale para as federações que, por lei, devem atuar como um único partido por pelo menos quatro anos, seja em período eleitoral ou não, e definir os representantes de todo o grupo de partidos.
Neste ano, algumas siglas que confirmaram a intenção de disputar prefeituras capixabas apostaram na realização de megaeventos. Até o momento, três convenções unificadas já foram confirmadas e vão acontecer, ainda neste mês, em Vitória, Vila Velha e Cariacica.
Para você possa acessar com facilidade as datas destas e das demais reuniões, também na Serra, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Colatina, das legendas que possuem pré-candidatos às prefeituras, basta seguir nesta reportagem de A Gazeta.
Ao final, é possível conferir em uma tabela quando acontecem, nestes municípios, os encontros de cada partido, assim como os locais e horários de cada um (alguns diretórios municipais ainda não agendaram os eventos e, por isso, o texto segue em atualização).
Vitória
Na capital capixaba, quase todas as legendas que visam o comando da prefeitura já definiram as datas dos encontros. O primeiro será uma megaconvenção com as sete legendas aliadas do governo do Estado, o G-7, que acontecerá neste sábado (20). A federação PSDB e Cidadania, que tem como pré-candidato o ex-prefeito da cidade Luiz Paulo Vellozo, o União Brasil, que indicou Victor Ricciardi para vice, e os partidos PSB, MDB, PSD e PMB vão se reunir para oficializar a chapa candidata no Centro de Convenções de Vitória, às 9h.
No dia seguinte, Psol e Rede, federados desde 2022, agrupam os filiados de ambos os partidos para confirmar a candidatura da deputada estadual Camila Valadão e Macaciel Jonas Breda, que concorrerá ao cargo de vice-prefeito. Já na próxima semana, no dia 27 de julho, é a vez do PL, que tem como pré-candidato o também parlamentar Capitão Assumção, bater o martelo e oficializar as chapas para o pleito.
Para agosto foram agendadas as convenções do PT, que compõe com PV e PCdoB a Federação Brasil da Esperança, e do Republicanos. No dia 3, enquanto os petistas devem confirmar o nome do ex-prefeito João Coser na disputa pelo cargo de prefeito de Vitória, é provável que o atual chefe do Executivo municipal, Lorenzo Pazolini, anuncie, enfim, a tentativa de reeleição.
Ainda não definiram as datas dos encontros partidários as legendas Avante, que pretende disputar a prefeitura com o empresário Du Kawasaki, e Podemos, que tem a Capitã Estéfane como pré-candidata ao cargo majoritário. Coronel Wagner, último a anunciar a pré-candidatura no município, ainda precisa se filiar a uma legenda para oficializar sua participação no pleito de outubro. Por ser militar da ativa, o coronel tem até o dia 15 de agosto para tomar esta decisão, data que marca o fim do prazo para o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral.
Vila Velha
Ao lado de outros onze partidos — PSB, MDB, Republicanos, Novo, PRD, DC, Agir, PMB, PDT, PSD e União Brasil —, o Podemos, legenda do atual chefe do Executivo de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, também vai realizar um encontro unificado. A expectativa é que neste sábado (20), a partir das 8h30, o prefeito, que ainda não confirmou sua candidatura à reeleição, anuncie a participação no pleito e oficialize a coligação. Além disso, o evento pode pôr fim à incerteza acerca da composição da chapa de Arnaldinho. Até o momento, são indicados Cael Linhalis, pelo PSB, e Bruno Lorenzutti, pelo MDB.
O PSDB, que tem como pré-candidato ao cargo majoritário o presidente municipal do partido, Maurício Gorza, realiza o encontro com seus filiados no dia 21 de julho, próximo domingo. Já a Federação Brasil da Esperança deve formalizar a chapa encabeçada pelo ex-vereador João Batista Gagno Intra, o Babá (PT), na noite de 29 de julho.
A convenção seguinte acontece dia 31 de julho. Nessa data, filiados ao Psol e à Rede se reúnem para decidir se os psolistas Nícolas Trancho e Artur Depizzol realmente vão disputar os cargos de prefeito e vice e definir quais nomes tentarão uma vaga na Câmara Municipal. Na mesma semana, no dia 3, é a vez do PL realizar o encontro que deve homologar a candidatura de Coronel Ramalho para o pleito de outubro e também do partido representado pelo ex-deputado federal Neucimar Fraga, o PP.
Cariacica
Este domingo (21) também é o dia da megaconvenção que acontecerá em Cariacica. Durante a reunião, o atual prefeito do município e pré-candidato à reeleição, Euclério Sampaio (MDB), vai, além de anunciar seu vice, consolidar as alianças firmadas com outras 14 legendas que apoiam sua candidatura. Além dos emedebistas, filiados ao Podemos, Republicanos, Agir, PMB, PSD, PP, União, PSB, Solidariedade, PDT, PSDB, Cidadania, PRD e Novo também vão chancelar suas chapas à disputa proporcional, a partir das 9h.
A confirmação da chapa dos aliados PL e PRTB, que tem o pastor Ivan Bastos como pré-candidato a prefeito e Pâmella Fiorio a vice, está agendada para o dia 26 de julho. Já o encontro dos partidos federados PT, PV e PCdoB ocorrerá no primeiro domingo de agosto, dia 4.
Durante a convenção, finalmente o impasse sobre quem será o candidato da Federação Brasil da Esperança a disputar o comando da cidade nas eleições de 2024 pode ser resolvido. Atualmente, há duas opções para os correligionários do grupo: a professora Célia Tavares (PT) e o ex-vereador Heliomar Costa Novais (PV), mas apenas um pode encabeçar a chapa que representará os três partidos que, até 2026, devem atuar como uma única legenda.
Serra
Duas legendas que lançaram pré-candidatos à disputa pelo comando da Serra vão realizar os encontros para chancelar as chapas concorrentes em 27 de julho: PL, que deve confirmar o nome do vereador de primeiro mandato Igor Elson para disputar o cargo de prefeito e o do militar pastor Diego Cassotto a vice; e Republicanos, que vê a candidatura do deputado estadual Pablo Muribeca como o segundo maior projeto do partido no Estado para o pleito de outubro.
A Federação composta por PT, PV e PCdoB reúne seus filiados para confirmar os representantes do grupo nas eleições, no dia 3 de agosto. Ao cargo de prefeito, o nome escolhido é o do ex-deputado estadual Professor Roberto Carlos (PT), que avalia ter uma vice mulher.
O Novo, que pretende concorrer ao comando do município com o empresário Wylson Zon, agendou a convenção para o dia 28 de julho. Já o PDT, que conta com o sucessor de Sérgio Vidigal, atual chefe do Executivo que decidiu não tentar a reeleição, Weverson Meireles, ainda não definiu a data do encontro, assim como o PP, que tem como pré-candidato o ex-prefeito Audifax Barcelos.
Cachoeiro de Itapemirim
Em Cachoeiro, quatro das cinco legendas com nomes confirmados para a disputa de outubro definiram as datas das convenções. O PP, que tem como pré-candidato a prefeito o deputado estadual Theodorico Ferraço e a vice o vereador Júnior Corrêa (Novo), confirma a chapa na manhã do próximo dia 27. Em 1 de agosto, filiados ao Republicanos devem chancelar a candidatura do advogado Diego Libardi e, na mesma data, petistas se reúnem para confirmar o nome do pré-candidato Carlos Casteglione.
Dois dias depois, 3 de agosto, é a vez do vereador Léo Camargo, representante do PL, ter a confirmação de sua chapa nas eleições municipais. Já o partido do governador Renato Casagrande, o PSB, que quer disputar o comando da cidade com a ex-secretária de Obras de Cachoeiro, Lorena Vasques, ainda não agendou o encontro com seus filiados.
Linhares
A primeira convenção no município do Norte do Estado que deve chancelar um candidato à prefeitura é a do Podemos. No dia 25 de julho, o deputado estadual Lucas Scaramussa deve ser chancelado pelos seus correligionários e anunciar a composição das chapas majoritária e proporcional.
No dia 31 do mesmo mês, PP, representado pelo ex-deputado estadual Marcos Garcia, realiza o encontro com os filiados para decidir se mantém a candidatura própria para o pleito. Já no último dia permitido para a realização do evento, 5 de agosto, petistas e filiados às legendas federadas, PV e PCdoB, se reúnem para confirmar o ex-prefeito Zé Carlos Elias nas urnas em outubro.
Até o momento, seguem indefinidas as datas das convenções partidárias do Republicanos, que busca continuar no comando de Linhares com Bruno Marianelli, e do PL, que tem como pré-candidato o produtor rural Maurinho Rossoni.
Colatina
Os impasses em torno da disputa pela prefeitura de Colatina devem começar a se resolver em agosto. PSD e Republicanos, legendas que vão caminhar juntas durante todo o período eleitoral, vão realizar uma convenção unificada no dia 4 de agosto. Nesta data, ambos os partidos devem, enfim, esclarecer como será consolidada a parceria entre eles, visto que até o momento dois nomes são cotados para a disputa: o do presidente estadual do PSD, Renzo Vasconcelos, e do ex-prefeito Sérgio Meneguelli, que ainda não decidiu se tentará voltar ao comando da cidade ou não.
Dois dias antes, em 2 de agosto, o veterano na disputa Luciano Merlo deve confirmar sua quarta candidatura consecutiva ao cargo, desta vez pelo PL. Já o MDB do atual prefeito Guerino Balestrassi - que vai tentar a reeleição - e o Novo, que tem como pré-candidato o empresário Vinicius Bragatto, ainda não agendaram as reuniões com seus respectivos filiados.