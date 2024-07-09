Saiba quem são os pré-candidatos a prefeito da Serra

Maior colégio eleitoral do Espírito Santo, com 362.532 eleitores aptos a votar no pleito deste ano, conforme dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), a Serra conta com cinco nomes confirmados como pré-candidatos a prefeito do município. Entre os nomes apresentados até agora, há representantes dos mais diversos vieses político-partidários, da direita conservadora à esquerda militante.
Às vésperas das convenções, quando serão definidos os candidatos que vão disputar as Eleições 2024, A Gazeta fez um levantamento com dirigentes partidários, como os principais cotados como pré-candidatos, bem como com lideranças do município. A ideia é trazer uma prévia de como tem se movimentado o tabuleiro político no município.
Até o final desta semana, serão publicados os perfis dos interessados na disputa nas maiores cidades do Espírito Santo. Para acompanhar a cobertura, basta acessar a nossa página especial das Eleições 2024.
O que chama a atenção na corrida eleitoral na Serra é a ausência do atual prefeito da cidade Sérgio Vidigal (PDT). Em vez de se lançar à reeleição, o mandatário apresentou Weverson Meireles, seu pupilo, como pré-candidato à sucessão. Já Audifax Barcelos é o único pré-candidato com experiência como prefeito da cidade — foi chefe do Executivo em três ocasiões — e sempre teve em Vidigal seu principal adversário. Os dois se alternaram no administração da cidade por mais de duas décadas.
O deputado Pablo Muribeca, por sua vez, traz em sua pré-candidatura a digital do presidente do Republicanos no Estado, o ex-deputado estadual Erick Musso. Depois da pré-candidatura de Lorenzo Pazolini à reeleição como prefeito de Vitória, a chapa encabeçada por Muribeca na Serra é apontada como o segundo maior projeto político de seu partido nas eleições 2024.
Sem ter o apoio do governo do Estado, de quem seu partido é declaradamento aliado, o ex-deputado Professor Roberto Carlos (PT) vai contar com a força da federação formada por seu partido PV e PCdoB para disputar as eleições deste ano. Fecham o rol de pré-candidatos o vereador de primeiro mandato Igor Elson e o empresário Wylson Zon, aposta do Novo para tentar emplacar uma candidatura na disputa majoritária. Confira abaixo o perfil de todos eles: