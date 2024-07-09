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Eleições 2024

Saiba quem são os pré-candidatos a prefeito da Serra

Maior colégio eleitoral do Espírito Santo, município conta com nomes de diferentes frentes partidárias na briga pelo posto de chefe do Executivo

Tiago Alencar

Repórter

Publicado em

09 jul 2024 às 10:17
Maior colégio eleitoral do Espírito Santo, com 362.532 eleitores aptos a votar no pleito deste ano, conforme dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), a Serra conta com cinco nomes confirmados como pré-candidatos a prefeito do município. Entre os nomes apresentados até agora, há representantes dos mais diversos vieses político-partidários, da direita conservadora à esquerda militante.
Às vésperas das convenções, quando serão definidos os candidatos que vão disputar as Eleições 2024, A Gazeta fez um levantamento com dirigentes partidários, como os principais cotados como pré-candidatos, bem como com lideranças do município. A ideia é trazer uma prévia de como tem se movimentado o tabuleiro político no município.
Até o final desta semana, serão publicados os perfis dos interessados na disputa nas maiores cidades do Espírito Santo. Para acompanhar a cobertura, basta acessar a nossa página especial das Eleições 2024.
O que chama a atenção na corrida eleitoral na Serra é a ausência do atual prefeito da cidade Sérgio Vidigal (PDT). Em vez de se lançar à reeleição, o mandatário apresentou Weverson Meireles, seu pupilo, como pré-candidato à sucessão. Já Audifax Barcelos é o único pré-candidato com experiência como prefeito da cidade — foi chefe do Executivo em três ocasiões — e sempre teve em Vidigal seu principal adversário. Os dois se alternaram no administração da cidade por mais de duas décadas.
O deputado Pablo Muribeca, por sua vez, traz em sua pré-candidatura a digital do presidente do Republicanos no Estado, o ex-deputado estadual Erick Musso. Depois da pré-candidatura de Lorenzo Pazolini à reeleição como prefeito de Vitória, a chapa encabeçada por Muribeca na Serra é apontada como o segundo maior projeto político de seu partido nas eleições 2024.
Sem ter o apoio do governo do Estado, de quem seu partido é declaradamento aliado, o ex-deputado Professor Roberto Carlos (PT) vai contar com a força da federação formada por seu partido PV e PCdoB para disputar as eleições deste ano. Fecham o rol de pré-candidatos o vereador de primeiro mandato Igor Elson e o empresário Wylson Zon, aposta do Novo para tentar emplacar uma candidatura na disputa majoritária. Confira abaixo o perfil de todos eles:

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