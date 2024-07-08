Partido da Mulher lança 'Cowboy da Saúde' para a Prefeitura de Aracruz

O Partido da Mulher Brasileira (PMB) lançou o empresário Gúbio Heringer na disputa pela Prefeitura de Aracruz, nas eleições deste ano. A legenda já conta com o apoio do Avante, de onde deve vir o nome do vice na chapa.
Natural de Vitória, o empresário tem 49 anos e mora há 43 anos no município do Norte capixaba. O apelido "Cowboy da Saúde", segundo ele, veio da atuação na área da Saúde e da participação em atividades do agronegócio.
Gúbio tem MBA na área da Saúde pela Faculdade Dom Cabral e estava envolvido em discussões para instalar mais hospitais em Aracruz. “A saúde aqui é precária. Já tentamos trazer até hospital de Sorocaba (SP), mas existe muita burocracia que as gestões passadas colocaram”, critica. Ele afirma que quer levar a experiência no ramo em entidades privadas para a gestão pública.
Outra preocupação do pré-candidato é o apoio da gestão municipal no agro. “A gente luta muito pelas causas do agro: melhor assistência para o produtor rural, falta de maquinário... Estamos passando por um período de seca, e não vemos nada para socorrer os produtores rurais”, aponta.
O empresário também foi chefe de gabinete de Enivaldo dos Anjos (PSB), no período como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Hoje o ex-parlamentar é prefeito de Barra de São Francisco.
Segundo Gúbio, dos 18 nomes lançados a pré-candidato a vereador pelo PMB, 10 são mulheres. Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que, em junho, a legenda contava com 42 filiados, dos quais 55% são mulheres.