Partido da Mulher lança 'Cowboy da Saúde' para a Prefeitura de Aracruz

Gúbio Heringer é pré-candidato a prefeito pelo PMB em Aracruz Crédito: Acervo pessoal

O Partido da Mulher Brasileira (PMB) lançou o empresário Gúbio Heringer na disputa pela Prefeitura de Aracruz , nas eleições deste ano . A legenda já conta com o apoio do Avante, de onde deve vir o nome do vice na chapa.

Natural de Vitória, o empresário tem 49 anos e mora há 43 anos no município do Norte capixaba. O apelido "Cowboy da Saúde", segundo ele, veio da atuação na área da Saúde e da participação em atividades do agronegócio.

Gúbio tem MBA na área da Saúde pela Faculdade Dom Cabral e estava envolvido em discussões para instalar mais hospitais em Aracruz. “A saúde aqui é precária. Já tentamos trazer até hospital de Sorocaba (SP), mas existe muita burocracia que as gestões passadas colocaram”, critica. Ele afirma que quer levar a experiência no ramo em entidades privadas para a gestão pública.

Outra preocupação do pré-candidato é o apoio da gestão municipal no agro. “A gente luta muito pelas causas do agro: melhor assistência para o produtor rural, falta de maquinário... Estamos passando por um período de seca, e não vemos nada para socorrer os produtores rurais”, aponta.