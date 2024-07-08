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Eleições 2024

Saiba quem os são pré-candidatos a prefeito de Colatina

Município do Noroeste do Espírito Santo tem, até o momento, cinco nomes cotados para concorrer ao cargo de chefe do Executivo
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

08 jul 2024 às 15:16

Publicado em 08 de Julho de 2024 às 15:16

A disputa para a Prefeitura de Colatina vai exigir fôlego do eleitorado para acompanhar todas as nuances que se apresentam até o momento. Na corrida para ocupar a cadeira do Executivo, há ex-aliados, estreantes, políticos conhecidos, isto é, perfis diversos e com propostas distintas para conquistar o eleitor do município. Há, ainda, um nome cotado, mas que não decidiu se vai mesmo emplacar a candidatura.
Às vésperas das convenções, quando serão definidos os candidatos que vão disputar as Eleições 2024, A Gazeta fez um levantamento com dirigentes partidários e lideranças do município, além dos próprios pré-candidatos, para mostrar o cenário que vem se desenhando até o momento para a disputa em Colatina.
Até o final desta semana, serão publicados os perfis dos interessados na disputa nas maiores cidades do Espírito Santo. Para acompanhar a cobertura, basta acessar a nossa página especial das Eleições 2024 (www.agazeta.com.br/eleições-2024).
Um dos nomes que se apresentam para o eleitorado é o atual prefeito Guerino Balestrassi (MDB). Após administrar o município no período de 2001 a 2008, o emedebista retornou em 2020 e, agora, vai tentar a reeleição. Terá como adversário um antigo aliado: o ex-deputado estadual Renzo Vasconcelos (PSD),  que recebeu expressiva votação para deputado federal em 2022. O PSC, partido ao qual estava filiado, porém, não conseguiu atingir o quociente eleitoral e Renzo ficou fora da Câmara.
Ex-prefeito do município e atual deputado estadual, Sérgio Meneguelli (Republicanos) não descarta a possibilidade de concorrer nas eleições de outubro. Diz que avalia, até esta semana, se vai tentar voltar ao comando da cidade. Os outros nomes na disputa são o do empresário Vinicius Bragatto (Novo), cuja primeira experiência na política foi em 2022, quando tentou uma vaga na Assembleia Legislativa pelo Solidariedade; e de Luciano Merlo (PL), que vai tentar pela terceira vez consecutiva ocupar o cargo de prefeito. Na última eleição, ficou em segundo lugar com uma diferença de apenas 631 votos. Confira abaixo o perfil de todos eles:

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