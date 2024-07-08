Saiba quem os são pré-candidatos a prefeito de Colatina

Um dos nomes que se apresentam para o eleitorado é o atual prefeito Guerino Balestrassi (MDB). Após administrar o município no período de 2001 a 2008, o emedebista retornou em 2020 e, agora, vai tentar a reeleição. Terá como adversário um antigo aliado: o ex-deputado estadual Renzo Vasconcelos (PSD), que recebeu expressiva votação para deputado federal em 2022. O PSC, partido ao qual estava filiado, porém, não conseguiu atingir o quociente eleitoral e Renzo ficou fora da Câmara.

Ex-prefeito do município e atual deputado estadual, Sérgio Meneguelli (Republicanos) não descarta a possibilidade de concorrer nas eleições de outubro. Diz que avalia, até esta semana, se vai tentar voltar ao comando da cidade. Os outros nomes na disputa são o do empresário Vinicius Bragatto (Novo), cuja primeira experiência na política foi em 2022, quando tentou uma vaga na Assembleia Legislativa pelo Solidariedade; e de Luciano Merlo (PL), que vai tentar pela terceira vez consecutiva ocupar o cargo de prefeito. Na última eleição, ficou em segundo lugar com uma diferença de apenas 631 votos. Confira abaixo o perfil de todos eles: