Vale a pena ser mesário? Veja os benefícios do voluntário na votação

Por que estamos falando disso?

Por mais que a urna seja eletrônica, as pessoas que prestam o serviço eleitoral são essenciais para realização das eleições. Seja para levar as urnas ao devidos locais, ou até para emitir os comprovantes de votação, cada função importa para um bom processo eleitoral.

Para colocar na agenda:

Quem deseja ser mesário ou participar no serviço eleitoral deve ficar atendo as seguintes datas:

Primeiro turno das Eleições 2024: 6 de outubro

Segundo turno das Eleições 2024: 27 de outubro



Mais informações sobre isso fora da Gazeta:

Você pode saber mais sobre o serviço eleitoral no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)