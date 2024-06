Nível superior

TSE retifica edital de concurso e oferta passa para 412 vagas

Oportunidades são para os cargos de técnico e analista judiciários; inscrições podem ser feitas até 18 de julho. Provas serão aplicadas em setembro

Concurso oferce vaga para o TRE do Espírito Santo. (Carlos Alberto Silva)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retificou o edital e ampliou o número de vagas oferecidas no concurso público para servidores efetivos. O total de postos passou de 389 para 412 oportunidades. O documento com a alteração foi publicado nesta quarta-feira (5).

Com isso, o quantitativo contou com a inclusão de 23 chances. No caso de técnico judiciário da área administrativa, a oferta passou de 207 para 208 vagas. Já para técnico judiciário - agente de Polícia Judicial, o quantitativo reduziu de 11 para nove oportunidades.

Também houve mudança nos Tribunais Regionais Eleitorais do Amazonas e da Bahia.

As oportunidades são para trabalhar na sede do órgão, em Brasília, e em 25 dos 26 Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). Somente o TRE do Tocantins não participa da seleção por ainda ter edital em validade.

As inscrições poderão ser feitas até 18 de julho, pelo site do Cebraspe, organizador do concurso. As provas serão aplicadas no dia 22 de setembro.

Saiba mais sobre o concurso do TSE

VAGAS

412, distribuídas pelos cargos de técnico e analista judiciários.

O concurso tem 33% das vagas reservadas às cotas, das quais 20% para pessoas negras; 10% para pessoas com deficiência; e 3% para pessoas indígenas.

CARGOS

Técnico judiciário

Área administrativa: 208 vagas imediatas + CR;

Área Administrativa - agente de Polícia Judiciária: 9 vagas imediatas + CR; e

Apoio especializado - Programação de Sistemas: 69 vagas + CR.

Analista judiciário:

Área Judiciária: 41 vagas imediatas + CR;

Área Administrativa: 12 vagas imediatas + CR;

Área Administrativa - Contabilidade: 7 vagas imediatas + CR;

Apoio especializado - Arquitetura: 3 + CR;

Apoio especializado - Biblioteconomia: 1 vaga imediata + CR;

Apoio especializado - Enfermagem: 1 vaga imediata + CR;

Apoio especializado - Engenharia Civil: 4 vagas imediatas + CR;

Apoio especializado - Engenharia Elétrica: 2 vagas imediatas + CR;

Apoio especializado - Engenharia Mecânica: 3 vagas imediatas + CR;

Apoio especializado - Estatística: 5 vagas imediatas + CR;

Apoio especializado - Medicina (Clínica Médica): 2 vagas imediatas + CR;

Apoio especializado - Medicina (Psiquiatria): 1 vaga imediata + CR;

Apoio especializado - Medicina do Trabalho: 2 vaga imediata + CR;

Apoio especializado - Odontologia: 1 vaga imediata + CR;

Apoio especializado - Psicologia: 2 vagas imediatas + CR;

Apoio especializado - Serviço Social: 1 vaga imediata + CR; e

Apoio especializado - Tecnologia da Informação: 38 vagas imediatas + CR.

VAGAS PARA O ES

Para a unidade do Espírito Santo, foram destinadas sete vagas, em 14 cargos:

Analista judiciário - área: administrativa - especialidade: contabilidade (1)

Analista judiciário - área: apoio especializado - especialidade: arquivologia (cadastro)

Analista judiciário - área: apoio especializado - especialidade: biblioteconomia (1)

Analista judiciário - área: apoio especializado - especialidade: engenharia civil (cadastro)

Analista judiciário - área: apoio especializado - especialidade: estatística (cadastro)

Analista judiciário - área: apoio especializado - especialidade: medicina do trabalho (cadastro)

Analista judiciário - área: apoio especializado - especialidade: odontologia (cadastro)

Analista judiciário - área: apoio especializado - especialidade: psicologia (cadastro)

Analista judiciário - área: apoio especializado - especialidade: serviço social (cadastro)

Analista judiciário - área: apoio especializado - especialidade: tecnologia da informação (1)

Analista judiciário - área: judiciária (2)

Técnico judiciário - área: administrativa (1)

Técnico judiciário - área: administrativa - especialidade: agente da polícia

judicial (cadastro)

Técnico judiciário - área: apoio especializado - especialidade: programação de sistemas (1)

QUAL É O SALÁRIO?

Os salários variam de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78.

INSCRIÇÕES

As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 4 de junho até as 18 horas de 18 de julho, no site do Cebraspe, banca organizadora da seleção.

Será possível se inscrever em até dois cargos, sendo um de técnico judiciário e outro de analista judiciário, cujas provas serão aplicadas em turnos distintos.

Na hora de se inscrever, o candidato poderá optar pelo Tribunal Eleitoral ao qual concorrerá, podendo ser em órgãos distintos para cada um dos cargos objeto de opção.

TAXA DE INSCRIÇÃO

A taxa de participação é de R$ 85 para técnico judiciário e R$ 130 para analista judiciário.

ISENÇÃO

Podem pedir isenção do valor os candidatos membros de famílias de baixa renda, inscritos no programa Cadastro Único (CadÚnico) e doadores de medula óssea. O prazo para pedir o benefício é o mesmo da inscrição.

QUANDO SERÃO AS PROVAS

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 22 de setembro em turnos distintos.

ETAPAS

Prova objetiva para todos os cargos;

Prova discursiva (somente para analista judiciário);

Teste de aptidão física (somente agente da Polícia Judicial); e

Avaliação de títulos (somente para analista judiciário).

COMO SERÃO AS PROVAS

Na parte objetiva, os candidatos deverão responder a 120 questões, no estilo certo e errado, sendo 50 de Conhecimentos Básicos e 70 de Conhecimentos Específicos.

Já a avaliação discursiva para analista judiciário contará com a redação de um texto dissertativo de até 30 linhas a respeito de temas relacionados aos Conhecimentos Específicos do cargo/área/especialidade.

