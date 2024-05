Após adiamento

Enem dos concursos: governo federal anuncia nova data de provas

Exames seriam aplicados no dia 5 de maio, mas foram adiados por conta da tragédia do Rio Grande do Sul; candidatos devem conferir se local do teste permance o mesmo

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) anunciou nesta quinta-feira (23) a nova data das provas do Concurso Nacional Unificado, chamado de Enem dos Concursos. Os exames serão aplicados no dia 18 de agosto.

Anteriormente, os testes seriam aplicados no dia 5 de maio, mas foram adiados por conta das fortes chuvas e do estado de calamidade no Rio Grande do Sul. Todos os 18.757 malotes de testes foram recolhidos em todo o Brasil e enviados para um local seguro e, segundo o ministério, não foi identificada violação do material.

As avaliações objetivas e discursivas serão realizadas em 228 cidades brasileiras. No Espírito Santo, os testes acontecem em Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.

O governo federal vai iniciar o diálogo institucional para garantir os locais de prova, priorizando os que já haviam sido definidos anteriormente. Os candidatos devem acessar novamente os cartões de prova, para confirmar se vai fazer o teste no mesmo lugar ou se houve alteração. O novo cartão será divulgado no dia 7 de agosto.

Para acessar, os candidatos devem acessar a Área do Candidato, com os dados da conta gov.br.

O Ministério da Gestão não sinalizou a hipótese de reabertura das inscrições, pois os órgãos não abrem novo período no caso de adiamento das provas. Na nota oficial divulgada pela pasta, também não há qualquer mencionamento sobre a possibilidade de devolução da taxa.

Em todo o país, o certame atraiu mais de 2,1 milhão de candidatos, dos quais 32.887 participantes do Estado. Estão em disputa 6.640 vagas, em 21 órgãos do governo federal.

Como serão as provas

Os candidatos vão realizar as provas em dois turnos: de manhã, os portões serão abertos às 7h30 e fechados às 8h30, enquanto que no período da tarde, às 13 horas e às 14 horas, respectivamente. Todo o cronograma segue o horário de Brasília.

Ao todo, foram definidos 3.665 locais de aplicação, com 75.730 salas, sendo 94,6% da população apta a participar com deslocamento de até 100 km.

Pela manhã, as provas começam às 9 horas, com término às 11h30. Já no período da tarde, os testes começam às 14h30, com término às 18 horas.

