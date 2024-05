Níveis médio e superior

Prefeitura de Cachoeiro lança edital de concurso com mais de 100 vagas

Oportunidades são para auxiliar de ouvidoria, engenheiro civil e esoecialista em regulação de transporte; inscrições podem ser feitas de 22 de maio a 20 de junho

3 min de leitura min de leitura

A Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim (Agersa), autarquia ligada à Prefeitura, lançou edital de abertura de concurso público com 114 vagas para cargos de níveis médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 3.898,83.

Do total de oportunidades, 4 são para preenchimento imediato e 110 para formação de cadastro de reserva.

As inscrições poderão ser feitas das 16 horas do dia 22 de maio até as 16h do dia 20 de junho de 2024, no site do Instituto Consulplan.

Saiba mais sobre o concurso

Prefeitura de Cachoeiro lançou edital para Agersa. (Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro)

VAGAS

114 oportunidades, das quais 4 são de provimento imediato e 110 destinadas à formação do cadastro reserva.

CARGOS

Auxiliar de ouvidoria

Vaga: 1 imediata e 30 de cadastro reserva.

1 imediata e 30 de cadastro reserva. Requisito: ensino médio

ensino médio Remuneração: R$ 1.670,80

R$ 1.670,80 Carga horária: 30 horas semanais.

Engenheiro civil

Vaga: 1 vaga imediata e 30 de cadastro reserva

1 vaga imediata e 30 de cadastro reserva Requisitos: nível superior na área, registro no Crea, além de especialização em Saneamento.

nível superior na área, registro no Crea, além de especialização em Saneamento. Remuneração: R$ 3.898,83

R$ 3.898,83 Carga horária: 30 horas semanais

Especialista em regulação de transporte

Vaga: 2 vagas imediatas e 50 de cadastro reserva

2 vagas imediatas e 50 de cadastro reserva Requisitos: nível superior em qualquer área; registro no conselho de classe, quando houver; e especialização em Transportes ou Logística.

nível superior em qualquer área; registro no conselho de classe, quando houver; e especialização em Transportes ou Logística. Remuneração: R$ 3.898,83

R$ 3.898,83 Carga horária: 30 horas semanais

Os servidores da autarquia recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 700.

INSCRIÇÕES

Os interessados poderão se inscrever das 16 horas do dia 22 de maio até as 16 horas do dia 20 de junho, no site do Instituto Consulplan.

TAXA DE INSCRIÇÃO

Nível médio: R$ 80

R$ 80 Nível superior: R$ 100

QUEM PODE PEDIR ISENÇÃO

Podem pedir isenção os candidatos:

Inscritos no CadÚnico;

Doadores de medula óssea;

Isentos da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física e que comprove a soma da renda familiar mensal de até dois salários mínimos;

Eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Estado do Espírito Santo;

Com deficiência;

Doadores de sangue;

Desempregados; ou

Que tenham renda familiar igual ou inferior a dois salários mínimos.

O benefício pode ser solicitado pelo candidato das 16 horas do dia 22 até as 16 horas do dia 24 do mesmo mês, no site da inscrição.

ETAPAS

Prova escrita objetiva de múltipla escolha, de caráter classificatório e eliminatório, para todos os cargos;

Prova discursiva, de caráter classificatório e eliminatório, somente para os cargos de nível superior;

Avaliação de títulos, de caráter meramente classificatório, para todos os cargos.

QUANDO SERÃO AS PROVAS

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 21 de julho. A duração do exame variará conforme o cargo desejado, sendo três horas, para o auxiliar, e quatro horas, para os demais.

COMO SERÃO AS PROVAS

A prova objetiva do cargo de auxiliar será composta por 40 questões, enquanto os demais deverão responder a 45 perguntas.

Os candidatos terão que responder questões das seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e Matemático

Informática

Conhecimentos de Direito Administrativo e Constitucional

Legislação Específica

Conhecimentos do cargo desejado.

A prova do cargo de nível médio valerá, ao todo, 80 pontos, enquanto quanto que das funções de nível superior, 90.

Para ser aprovado, é necessário obter rendimento igual ou superior a 50% do total de pontos previstos na prova objetiva.

A prova discursiva (somente nível superior) consistirá na produção de uma dissertação acerca de temas de Conhecimentos Específicos da carreira. A avaliação valerá 30 pontos, sendo habilitado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% do total.

VALIDADE

A validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez e por igual período.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta