Professor, guarda e médico: mais de 41 mil vagas em concursos e seleções

São 227 certames e processos seletivos com oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade; veja a lista completa

As seleções têm como objetivo preencher funções efetivas e temporárias. A remuneração pode chegar a R$ 23.963 na Prefeitura de Santana de Parnaíba, município do Estado de São Paulo. A oferta é de 15 vagas e os interessados podem se inscrever até 16 de maio.

A Prefeitura da Serra lançou edital para contratar 895 professores efetivos. Os profissionais deverão atuar em jornada de 25 horas semanais de trabalho e terão remuneração que varia de R$ 2.903,48 a R$ 4.503,95, além de auxílio-alimentação de R$ 800. As inscrições podem ser feitas no período de 21 de maio a 23 de junho.

O Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo está com inscrições abertas para o concurso com cinco vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os selecionados terão ganhos de R$ 1.986. Os interessados têm até 10 de junho para garantir a participação no certame.