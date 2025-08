175 editais

Prefeituras do ES, ITA, Polícia Civil: 32 mil vagas em concursos e seleções

Há oportunidades para psicólogo, professor, jornalista, assistente social, assistente administrativo técnico em eletrotécnica, e outras chances

Gabriela Maia Estagiária / [email protected]

Publicado em 3 de agosto de 2025 às 19:00

Há ao menos 175 editais com oportunidades para nível fundamental, técnico, médio e superior Crédito: Divulgação/Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)

Ao menos 175 concursos públicos e seleções estão abertos em todo país e reúnem mais de 32 mil vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para trabalhar em prefeituras do Espírito Santo, Conselho Regional de Medicina (CRM-ES) e outros órgãos. Os salários chegam a R$ 41.845, no Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul. (veja tabela abaixo)>

No Estado, a Prefeitura de Castelo, município no Sul do Espírito Santo, segue com inscrições abertas para o concurso público até 25 de agosto. São 187 vagas e salário de R$ 11 mil mensais.>

O Conselho Regional de Medicina do Estado (CRM-ES) lançou edital de concurso para preencher sete vagas e formar cadastro reserva de profissionais de nível médio ou superior. A remuneração varia de R$ 2.383,62 a R$ 12.954,24. O prazo de inscrição também vai até 25 de agosto.>

O concurso da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquista Filho (Unesp), que está com edital aberto com 96 vagas para nível superior e técnico. As oportunidades são para os cargos de assistente social, psicólogo, jornalista, assistente técnico administrativo, técnico de segurança do trabalho e outras chances. >

>

A remuneração é de até R$ 12.456. Os aprovados também recebem benefícios como vale-alimentação, vale-transporte, plano de saúde e plano odontológico Os interessados podem realizar a inscrição até a próxima terça-feira (5). >

Leia mais Conheça a banca que vai organizar o concurso da Assembleia do ES

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul tem seleção com 400 vagas. As inscrições podem ser feitas até quarta-feira (12). As chances são para os cargos de agente de polícia judiciária, sendo 100 vagas para a função de escrivão e 300 para investigador. A remuneração é de até R$ 6.569.>

Para se candidatar, é preciso ter curso superior completo em qualquer área e possuir Carteira de Habilitação Nacional (CNH) de categoria B, no mínimo. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. O prazo para se inscrever vai até a próxima quinta-feira (7). >

Já o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) tem 110 vagas abertas com oportunidades para nível médio, com chances para as áreas de química, informática, eletrotécnica, eletrônica, física, refrigeração e edificações. A seleção também oferece vagas para nível superior, para as funções de pesquisador da carreira de ciência e tecnologia, tecnologista da carreira de desenvolvimento tecnológico e professor da carreira de magistério superior. >

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e os salários são de até R$ 14.192. Os aprovados terão direito a auxílio alimentação, auxílio transporte, assistência à saúde suplementar, auxílio pré-escolar e auxílio natalidade. Os interessados podem se inscrever até a próxima sexta-feira (8). >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta