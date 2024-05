17 concursos públicos e seleções abertos no ES; veja a lista

Oportunidades são para cargos efetivos e temporários, com chances para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Salário pode chegar a R$ 8 mil

A semana começa com 17 concursos públicos e processos seletivos abertos no Espírito Santo. A remuneração pode chegar a R$ 8.186 mensais. São mais de 1.500 vagas, com postos para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Confira a tabela abaixo, listada de acordo com o encerramento do prazo de inscrições.