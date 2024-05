Em todo o país

Ceasa, Marinha, Prefeitura da Serra e mais de 200 concursos e seleções abertos

A disputa é por quase 40 mil vagas, com salários que podem chegar a R$ 39 mil; há postos para profissionais de todos os níveis de escolaridade

2 min de leitura min de leitura

Profissionais de todos os níveis de escolaridade devem ficar atentos. Isso porque a semana começa com mais de 200 concursos públicos e processos seletivos abertos no país. Ao todo, são quase 40 mil vagas em cargos efetivos e temporários.

Os candidatos podem se inscrever em seleções para trabalhar em câmaras municipais, polícias militares, prefeituras, governos estaduais, tribunais, entre outros órgãos.

No Espírito Santo, as inscrições para o concurso da Guarda Municipal de Vitória podem ser feitas até as 16 horas desta segunda-feira (20). A oferta é de 100 vagas para agente da guarda, e os candidatos precisam ter o ensino médio completo e até 30 anos. O salário pode chegar a R$ 6 mil, somando todos os benefícios.

Já o prazo para ser professor da Prefeitura da Serra começa nesta terça-feira (21). Serão contratados 895 professores com salários que chegam a R$ 4,5 mil, conforme a titulação do candidato. Os interessados têm até 23 de junho para garantir a participação no certame.

Ceasa vai contar com reforço de pessoal em breve. (Fernando Madeira)

A Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa) lançou edital para contratar 35 profissionais de níveis médio, técnico e superior. Os novos servidores da autarquia terão ganhos que variam de R$ 2,5 mil a R$ 8,1 mil. Os candidatos poderão se inscrever do dia 28 de maio até 4 de julho, no site do Instituto Access.

A remuneração pode chegar a R$ 39.112 na Procuradoria-Geral de Goiás. A oferta é de 10 vagas para o cargo de procurador substituto. As inscrições estarão abertas de 7 de junho a 10 de julho.

A Marinha anunciou que vai abrir processo seletivo de admissão ao Quadro Técnico de Praças da Armada. São 11 vagas para trabalhar com a operação e manutenção de submarinos, além de instalações nucleares da corporação. Podem participar candidatos de ambos os sexos, com idade entre 18 e 25 anos (completados até 30 de junho de 2025) e formação técnico de nível médio nas áreas de eletrônica e mecânica. As inscrições ocorrem de 9 a 31 de julho.

