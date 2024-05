Cariacica abre seleção na área da Saúde com salário de até R$ 8 mil

Oportunidades são para cirurgião-dentista, técnico de enfermagem, assistente social, enfermeiro e técnico em saúde bucal; inscrições começam no dia 20 de maio

Os interessados podem se inscrever das 14 horas da próxima segunda-feira (20) até as 14 horas do dia 31 de maio, no site da prefeitura. A documentação listada no edital deve ser enviada até as 14h30 da última data de inscrição.