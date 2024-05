100 vagas

Últimos dias para se inscrever no concurso da Guarda de Vitória

Interessados têm até as 16 horas do dia 20 de maio para garantir a participação no certame; interessados devem ter o ensino médio e até 30 anos de idade

2 min de leitura min de leitura

Guarda Civil de Vitória terá reforço de pessoal. (PMV/Divulgação)

Os interessados em ingressar na Guarda Municipal de Vitória devem se apressar. Isso porque as inscrições para o concurso público da Prefeitura terminam às 16 horas da próxima segunda-feira, dia 20 de maio. São 100 vagas para o cargo de agente, além da formação de cadastro de reserva.

O atendimento ocorre no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca responsável pela organização do processo seletivo. A taxa de participação é de R$ 90.

Do total de oportunidades, 5% serão reservadas para candidatos com deficiência e 30% para negros e indígenas. Podem participar candidatos que tenham o ensino médio, no máximo 30 anos e altura, de no mínimo, 1,60m para mulheres e 1,65m para homens.

A remuneração pode chegar a R$ 6.174,69, somando o subsídio de RS 3.967,40; escala especial de R$ 1.547,28 (média de duas escalas 12h/mês); auxílio-alimentação de R$ 660, além de auxílio-fardamento (anual) de R$ 1.800. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

O concurso contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Teste de Aptidão Física (TAF), de caráter eliminatório e classificatório;

Investigação Social e Comportamental, de caráter eliminatório;

Avaliação Psicotécnica, de caráter eliminatório;

Exame Médico, de caráter eliminatório;

Perícia Médica – para candidatos PcDs;

Heteroidentificação – para candidatos negros/indígenas;

Curso de Formação, de caráter eliminatório e classificatório.

QUANDO SERÁ A PROVA DO CONCURSO DA GUARDA



A prova objetiva será aplicada no dia 14 de julho, das 13 às 16h30, em Vitória.

O exame será dividido em dois módulos, um de conhecimentos gerais (Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico Matemático e Noções de Informática) e conhecimentos específicos (Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Penal, Legislação).

Os locais de realização dos testes serão divulgados no dia 8 de julho . Os portões de acesso serão fechados 30 minutos antes do início dos testes.

COMO SERÁ O TAF

Para o TAF, serão convocados 260 candidatos da ampla concorrência, 20 pessoas autodeclaradas com deficiência (PcD) e 120 autodeclaradas negras / indígenas.

O exame contará com:

Flexão de barra fixa

Flexão abdominal

Teste de corrida de 12 minutos

Teste de corrida de 50 metros

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta