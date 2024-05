Inscrições para o concurso da Prefeitura da Serra começam nesta terça

Confira detalhes do concurso

VAGAS

895, além da formação de cadastro de reserva. Há ainda reserva de vagas para pessoas com deficiência (5%) e 30% para negros.

CARGOS

Professor MaPA Educação Especial - Altas Habilidades (1)

Educação Especial - Deficiência Auditiva (1)

Educação Especial - Deficiência Mental (55)

Educação Especial - Deficiência Visual (6)

Educação Infantil (208)

Séries Iniciais (401)

Professor MaPB Ciências (1)

Educação Física (59)

Educação Artística (38)

História (1)

Língua Inglesa (6)

Língua Portuguesa (1)

Libras (1)

Matemática (1)

Geografia (1)

Bilíngue (1)

Ensino Religioso (1)

Assessoramento Pedagógico (40)



REMUNERAÇÃO

O valor vai variar de acordo com a titulação do candidato:

Licenciatura Plena: R$ 2.903,48

Pós-graduação Lato Sensu - Especialização: R$ 3.361,08

Pós-graduação Stricto Sensu - Mestrado: R$ 3.890,77

Pós-graduação Stricto Sensu - Doutorado: R$ 4.503,95

Todos os professores recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 800.

INSCRIÇÕES

As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 21 de maio até as 23h59 de 23 de junho, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), empresa responsável pela seleção.

TAXA

A taxa de participação é de R$ 85 para todos os cargos.

QUEM PODE PEDIR ISENÇÃO DA TAXA

Podem pedir isenção do valor os candidatos:

Hipossuficientes inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), membros de família de baixa renda;

Doadores de sangue;

Doadores de medula óssea;

Portadores de deficiência e;

Mulheres vítimas de violência doméstica.

A solicitação do benefício pode ser feita no período de 21 a 23 de maio.

ETAPAS

O concurso contará com:

Provas objetivas

Prova discursiva

Avaliação de títulos

Exame prático, este último para cargos de professor MaPB - Bilíngue e Libras.

QUANDO SERÃO AS PROVAS

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 28 de julho.

O QUE CAI NA PROVA

Os candidatos terão que responder 40 questões das seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa (5)

Raciocínio Lógico-Matemático (5)

Conhecimentos Gerais (5)

Informática Básica (5)

Conhecimentos Pedagógicos e Legislação (10)

Conhecimentos Específicos (10)

VALIDADE

O prazo de validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.