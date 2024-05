Saiba mais sobre o concurso público da Ceasa do ES

Inscrições começam no dia 28 de maio e seguem até 4 de julho; oportunidades são para profissionais de níveis médio, técnico e superior

A Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S.A. (Ceasa) vai abrir concurso público com 35 vagas, além da formação de cadastro de reserva. O salário pode chegar a R$ 8,1 mil. O prazo para se inscrever começa no dia 28 de maio, no site do Instituto Access.